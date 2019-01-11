CF挑战专用道具冰火巨角属性怎么样 冰火巨角属性详情介绍

2019-01-11 16:09:21 来源：91单机游戏 编辑：zw

很多小伙伴都知道在CF游戏中挑战本有专属挑战道具，这次的挑战道具是一个能够让我们在挑战本中增强10%能力的一个道具哟，它就是我们的冰火巨角啦，作为挑战本中的专用道具，相信冰火巨角的属性也不会令我们大家失望的啦，很多小伙伴都好奇冰火巨角属性怎么样，好不好？本期攻略小编给大家带来CF挑战专用道具冰火巨角属性吧，以下是具体内容。

冰火巨角：

这件道具看着好像是可以装备到头部的装饰品，其实它是一件功能型道具。

作为挑战专用道具，它可以对你的四种上古秘宝进行加强，以及在你成功闪避后减少闪避技能的CD时间，并且能够增加你的暴击几率，瞬间让你有一个全方位的提升!

所以说，有了冰火巨角这个道具，会让你刷挑战刷的更加简单哟。

冰火巨角属性：

1.护盾手雷

技能效果：生成一个可以抵挡火球，并能为其中的玩家回复血量的护盾

计数起始时间点：手雷爆开形成完整的护盾

计数终止时间点：护盾完全消失

未装巨角护盾持续时间：5秒;回血频率：5点/秒;总回血量：25点

装备巨角护盾持续时间：11秒;回血频率：5点/秒;总回血量：60点

2.眩晕巨锤

技能效果：在特定时间点对BOSS使用一定数量的巨锤可使其进入眩晕状态

计数起始时间点：大锤命中后触发眩晕时

计数终止时间点：BOSS头上的眩晕标志消失

未装巨角眩晕持续时间：4秒

装备巨角眩晕持续时间：7秒

3.强力手套

技能效果：对眩晕中的BOSS使用可使其浮空，并增加玩家对其的暴击率

计数起始时间点：BOSS开始从眩晕状态浮空时

计数终止时间点：BOSS浮空的身体开始下降时

未装巨角浮空持续时间：7秒

装备巨角浮空持续时间：10秒

4.反击护符

技能效果：在持续时间内抵挡一次技能伤害，只对部分技能生效

这个提升的并不是很明显，本身反击护符的持续时间两秒，CD时间也就只有1秒而已，装备巨角前后的实用性差距不大。