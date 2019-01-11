2019年猪年辞旧迎新祝福语有哪些？短信微信春节最新祝福语整理

2019-01-11 16:09:10 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

2019年猪年春节将要到来，免不了给他人送上祝福，什么样的语句才能表达自己的心意呢？91单机小编给大家带来2019年猪年短信祝福语大全

篇一：猪年祝福语

春节猪年好!衷心祝福你，上帝保佑你，真主关心你，菩萨爱护你!你要风得风，要雨得雨，花天酒地，黄金遍地!

春节猪年到，乌纱帽往你头上掉，老婆看你笑，美眉要你抱，钞票朝你飘，乐得你直喊：要，要，要……

新春好，好事全来了!朋友微微笑，喜气围你绕!欢庆节日里，生活美满又如意!喜气!喜气!一生平安如意!

春节好，祝阁下及夫人：两情鱼水春作伴，百年夫妻日常新，爱情无几何曲线，幸福似小数循环.

有些事不会因时光流逝而褪去，有些人不会因不常见面而忘记，在我心里你是我永远的朋友。在猪年到来之际，恭祝好友平安幸福!

愿你享有期望中的全部喜悦，每一件微小的事物都能带给你甜美的感受和无穷的快乐，祝春节猪年快乐，万事如意!

喜气洋洋猪年到，赶紧起床吃水饺。亲戚朋友多跑跑，一年还比一年高!祝您吃好喝好，玩好睡好，赢得多，睡得好!

在这快乐分享的时刻，思念好友的时刻，温馨甜蜜的时刻，祝你春节猪年快乐，佳节如意!

一条短短的信息，一声诚挚的问候，代表着牵挂和思念，包含着祝福与鼓励，祝新春快乐，合家幸福!

祝你猪年财源滚滚，发得像肥牛;身体壮得像牛熊;爱情甜得像蜜蜂;好运多得像牛毛;事业蒸蒸像大鹏。

想念的话，说也说不完;关怀的心，永远不改变;真好友谊，永远不会忘。愿我的祝福将你围绕，猪年快乐，万事如意!

每年的这个时候，祝福就会象海洋涌向你，希望我的祝福象一叶轻舟，载你乘风破浪，到达成功的彼岸!猪年快乐!

祝愿：一元复始、万象更新;年年如意、岁岁平安;财源广进、富贵吉祥;幸福安康、庆有余;竹抱平安，福满门;喜气洋洋。

友情是香喷喷的大米饭，热腾腾的涮火锅，火辣辣的二锅头。又馋了吧，猪年喝一盅吧!

不许动!举起手来,熟悉的站左边,不熟悉的站右边,想笑的站中间。说你呢!快放下手机,双手抱头靠墙站好,仔细给我听着:祝你新年快乐。

新年到，想想送什么给你，又不打算太多，就只给你五千万：千万快乐!千万要健康!千万要平安!千万要知足!千万不要忘记我!

我对你的祝福，假如只有一个人看，那就是日记!假如有几十个人看，那就是分享!假如有几百人看，那就是一种影响力!假如有几千人看，那就是一种媒体!

猪年来到，祝你在猪年里：事业如日中天，心情阳光灿烂，工资地覆天翻，未来风光无限，爱情浪漫依然，快乐游戏人间。猪年吉祥!

我把猪年的祝福和希望，静静地放在将融的雪被下，让它们随着春天生长，送给你一年的丰硕与芬芳!猪年快乐!万事如意!

清晨曙光初现，幸福在你身边;中午艳阳高照，微笑在你心间;傍晚日落西山，欢乐随你365天。猪年快乐!新年吉祥!好运齐来!

第一缕阳光是我对你的深深祝福，夕阳收起的最后一抹嫣红是我对你衷心的问候，在猪年来临之际，送上真挚的祝福：新年快乐!

千里试问平安否?且把思念遥相寄。绵绵爱意与关怀，浓浓情意与祝福。祝吾友春节猪年快乐，喜气洋洋!

祝你财源滚滚，发得像肥猪;身体棒棒，壮得像狗熊;爱情甜甜，美得像蜜蜂;好运连连，多得像牛毛;事业蒸蒸，越飞越高像大鹏。一句话，猪年快乐!

祝你在新的一年里：事业正当午，身体壮如虎，金钱不胜数，干活不辛劳，悠闲像老鼠，浪漫似乐谱，快乐莫你属。

星空中点点闪烁的荧光，环绕着缤纷的绮丽梦想，祝福你今年许下的心愿，都能一一实现在你眼前，祝你猪年温馨喜悦!

祝福是份真心意，不是千言万语的表白。一首心曲，愿你岁岁平安，事事如意，快乐猪年!

我对你的思念之情如涛涛江水绵绵不绝，我对你的祝福之意如火山爆发真情至极，尽管寒风呼呼，但呼不去我对你的思念;尽管海水涛涛，却涛不尽我对你的祝福。

鸿运滚滚来，四季都发财。猪年好事多，幸福喜颜开。步步再高升，事事顺着来。老友多联系，莫将我忘怀!

猪年到了，给你鸡情的祝福。愿你的生活鸡极向上，能把握每个发财的鸡会。把鸡肤保养得青春焕发。事业生鸡勃勃，要记得经常联系哦，不许总关鸡!

吉年好，得鸡宝;出众貌，没得挑;命途好，才气高;合家欢，父母好;祝福到，盼美好，愿您合家多欢乐，平平安安多财宝!

猪年祝愿天下朋友：工作舒心，薪水合心，被窝暖心，朋友知心，爱人同心，一切都顺心，永远都开心，事事都称心!

祝你猪年：好事都成双，出门最风光，天下你为王，赛过秦始皇;人人都捧你的场，自己吃肉人喝汤，钞票直往口袋装。

公鸡神采奕奕，带来平安如意;母鸡勤劳美丽，下个金蛋给你;小鸡活泼淘气，挥洒欢乐满地;电话传情达意，祝你猪年大吉!

猪年到，喜事到，大喜，小喜都是喜，猪年到，快乐到，左乐。右乐真是乐。猪年到，锣鼓敲，鞭炮响。鸡子鸡女一起来报道!

猪年多个“鸡宝宝”，祝愿宝宝身体好，病灾全都不来扰;祝愿宝宝运道好，小手嘟嘟抓财宝;祝愿宝宝EQ高，聪颖可爱人俊俏!

日给你温暖;月给你温馨;星给你浪漫;雨给你滋润;我给你祝福。送一份美丽让你欢笑，送一份开心让你不老，祝你春节快乐!!

我的猪年愿望：从今天起你只准疼我一个，要宠我，不许骗我，答应我的每一件事都要做到，对我说的每一句话都要真心。

祝你：位高权重责任轻，事少钱多离家近，每天睡到自然醒，别人加班你加薪，领钱数得手抽筋，靓女爱你发神经。猪年大吉祥!

猪年佳节到，向你问个好，身体倍健康，心情特别好;好运天天交，口味顿顿妙。最后祝您：猪年好运挡不住，猪年财源滚滚来!

春节到了，送你一个饺子。平安皮儿包着如意馅，用真情煮熟，吃一口快乐两口幸福三口顺利然后喝全家健康汤，回味是温馨，余香是祝福。

猪年将至，为了地球环境与资源，请减少购买传统纸制贺卡，你可在大面值人民币上用铅笔填上贺词，寄给我!感谢你对环保事业的支持!祝你幸福快乐!

烟花绽放的是灿烂的希望，星光闪烁的是幸福的光芒，对联书写的是心中的梦想，彩虹铺就的是美丽的天堂，短信传递的是猪年的吉祥。愿你万事如意!

拿起美妙的彩笔，勾画猪年的美景，绽放灿烂的笑脸，抒发喜悦的心情。画上一群羊，点彩一堆钱。让你痴迷让你醉，让你猪年幸福睡。猪年到了，送你一群羊，幸福万年长!

猪年到猪年到有成绩别骄傲失败过别死掉齐努力开大炮好运气天上掉同分享大家乐。天天好运道，日日福星照!

朝阳是新生的力量，督促奋斗的人前进;初恋是懵懂的情愫，牵绊相爱的人心上;猪年是猪年的伊始，带来等待的人希望。朋友，猪年快乐!

海豚想给天使一个吻可惜天太高了，天使想给海豚一个吻可惜海太深了，我想给你一个拥抱可惜太远了，只有给你发一条短信轻轻的告诉你：猪年快乐。

祝您：猪年大吉，一如既往，二人同心，三口之家，四季欢唱，五福临门，六六顺意，七喜来财，八方鸿运，九九吉祥，十分美满!祝猪年快乐!

篇二：物业公司新年贺词大全

猪年还未到，祥鸡把门敲，一声咩，你吉祥;二声咩，你快乐;三声咩，你幸福;四声咩，你平安;五声咩，你健康;六声咩，你发达!祝你猪年大吉，洋洋得意哦!

祝福加祝福是很多个祝福，祝福减祝福是祝福的起点，祝福乘祝福是无限个祝福，祝福除祝福是的祝福，祝福你平安幸福，春节快乐!

春风送暖入屠苏，新年到来鸡欢叫。福禄寿星全驾到，送来好运身边到。健康幸福无烦恼，寿比南山人不老。事业更是步步高，妻子儿女全欢笑。祝你猪年合家欢，快乐生活直到老!

用一对明亮的眼发现猪年的美好，用一双勤劳的手创造猪年的财富，用一颗宽容的心迎接猪年的快乐，用一个灿烂的梦温暖猪年的风景。猪年快乐!

咩咩喊声把门叫，齐头并进猪年到。吉祥歌声喜讯报，开门大吉祝福道。银光闪闪瑞年兆，玉色点点赛*。喜心欢悦无烦恼，健康享受幸福照。愿你猪年美满笑，快快乐乐高兴跳!

痛苦是别人的，快乐才是自己的;麻烦将是暂时的，朋友总是永恒的;爱情是用心经营的，世界上没有什么大不了的。元旦快乐!千里试问平安否?且把思念遥相寄。绵绵爱意与关怀，浓浓情意与祝福。春节快乐!

扬起快乐的风帆，挺进猪年温暖的港湾。奏响梦想的号角，驶入猪年幸福的殿堂。聆听春风的歌声，描绘猪年灿烂的画卷。触摸心灵的颤动，传递猪年温暖的祝福。愿你猪年快乐幸福。

送你一份100%纯情奶糖：成分=真心+思念+快乐，有效期=一生，营养=温馨+幸福+感动，制造商：真心朋友!祝你春节快乐，万事如意!

屋外瑞雪飘，屋内乐淘淘。只为猪年到，快乐身边绕。马儿已远跑，鸡来咩咩叫。幸福阳关道，任你乐逍遥。猪年到了，祝你合家健康，无烦无恼!

未鸡地支第八位，吉祥如意最吉利。招财进宝幸福溢，健康平安一生丽。辉煌事业有名气，家庭美满有爱妻。祝你猪年财源滚，愿你幸福开门吉!

玉鸡成群结伴来，紫气东升鸡开泰。吉祥如意祝福传，迎纳‘鸡财’门大开。一生吉鸡有几载，健康身体美乐哉。祝你猪年一寿辰，长寿享福大轿抬!

猪年来到祝福送，吉鸡祝你吉安祥。火红日子小曲唱，喜乐生活艳阳天。银鸡祝你洋财发，衣食无忧数钞票。祝你猪年开门吉，长寿长康一帆顺。

祝福不能盲目，真心为你祈福。快乐难得糊涂，日子光彩夺目。金钱数不胜数，好运排成一路。神灵对你关照，享不完的清福。猪年到来，愿你真的幸福!

春节快乐!许个美好的心愿祝你快乐连连!许个美妙的心愿祝你事业圆圆!许个美丽的心愿祝你爱情甜甜!

鸡项挂上银铃铛，一路歌声一路响。送来祝福到人间，道路越走越宽广。唱的幸福花儿绽，银光闪烁五彩灿。愿你猪年福寿康，高歌幸福万年长!

春风初度到猪年，欢歌声声震云天。千家万户乐翩翩，迎福纳财笑开颜。我有祝福在心田，悄悄送到你身边。愿你猪年爱情甜，合家快乐福无边。

来不及整理思绪，一年又匆匆过去，问候虽然时断时续，思念永在心底传递，猪年的钟声已经响起，愿你一年的辛劳化作满意。又到猪年佳节，祝你开心惬意!

猪年春节咫尺在眼前，日理万机工作忙。琐杂繁事你全管，婚丧病事跑在前。官衔不大事情烦，职工待遇多方联。工会主席好领班。春节愉快美乐圆。

福龙送喜到，恭贺得鸡宝宝，前后“祥云”来保，左右“福神”关照，上下“吉星”高照，天天“财神”喜报，喜添新丁，祝福全家乐滔滔。

在新的一年开启新的希望，新的空白承载新的梦想。朋友拂去岁月之尘，让欢笑和泪水，爱与哀愁在心中凝成一颗厚重晶莹的琥珀停留。祝的朋友猪年快乐!

送你一颗星，使你天天欢心;送你二颗星，让你一切顺心;送你三颗心，祝你凡事开心;送你四颗星，愿你事事顺心;送你颗星，代表我的心--祝您猪年快乐!

新的一年开启新的希望，新的空白承载新的梦想。拂去岁月之尘，让欢笑和泪水，爱与哀愁在心中凝成一颗厚重的晶莹的琥珀。祝猪年快乐!

来不及整理思绪，一年又匆匆过去，问候虽然时断时续，思念永在心底传递，猪年的钟声已经响起，愿你一年的辛劳化作满意。又到猪年佳节，祝你开心惬意!

猪年祝福千万言，句句都从心中传。开门大吉迎猪年，期盼吉年薪水涨。开办工厂大发展，生意做到大洋岸。开辟新径外币赚，当回老总做好官。愿你猪年喜乐洋，跨国公司赚洋钱!

传说薰衣草拥有四片翠绿的叶子：第一片叶子是信仰，第二片叶子是希望，第三片叶子是爱情，第四片叶子是幸运。送你一棵薰衣草，愿你猪年快乐!

一遇猪年，圆梦圆心圆万事;再遇腊八，百福百乐百花放。双节临门，其乐融融在此刻。福双至，运双降，吉祥如意留身旁。真心祝愿，快乐无疆!

猪年好!喜鹊登枝贺佳节，傲雪红梅把春闹。天涯海角同聚首，团团圆圆皆欢笑。腊尽春归新万象，紫燕衔泥筑家巢。美满幸福浴春风，卯年更上一层楼。

喜庆的歌儿唱起来，欢快的音乐动起来，火舞的青春舞起来，美好的生活颂起来，张灯又结彩，财源滚滚来，举杯共欢庆，生活更幸福。期待猪年的你像这律动的音乐，凑出生活美好乐章。

公鸡神采奕奕，带来平安如意;母鸡勤劳美丽，下个金蛋给你;小鸡活泼淘气，挥洒欢乐满地;电话传情达意，祝你猪年大吉!

你是女中豪杰当之无愧，你是我们启蒙“父母”，你的伟业锦旗挂满墙，你的丰功业绩硕果累。春节祝老师身体健康，扎西德勒，更上一层楼，想着学生们。

祝你猪年一而再再而三事事如意福临门六六大顺七彩生活八面玲珑久盛不衰十全十美百年好合千禧之初万贯家财慢慢享用以上祝福有效期一生。

鸡鸣早看天，抓住时机求发展，水近先得月，紧跟形势上台阶。

在新的一年开启新的希望，新的空白承载新的梦想。朋友拂去岁月之尘，让欢笑和泪水，爱与哀愁在心中凝成一颗厚重晶莹的琥珀停留。祝的朋友新年快乐!

等待喜庆的鞭炮，等候吉祥来报到，等待手机凑热闹，等候朋友把信瞧，等候猪年喜气绕。春节未到短信到，鞭炮未响祝福捎。预祝猪年步步高!

新的一年祝福你：好事追着你，主管重视你，病摩躲着你，汽车让着你，情人深爱你，痛苦远离你，开心跟着你，万事顺着你，新年快乐!

鸡鸣晓日江山丽，犬吠神州岁月新

你是我冬天的棉袄，黑夜里的灯泡，饥饿中的面包，夏天里的雪糕。这个春节你不在我身边，我什么都没有了。只有把思念编成短信祝你新春快乐。

新年临近百花香，一条信息带六香，一香送你摇钱树，二香送你贵人扶，三香送你工作好，四香送你没烦恼，香送你钱满箱，六香送你永安康!祝春节快乐!

雄鸡一唱扫尽残星晓月;万众齐欢迎来化雨春风。

新春的钟声已经响起，深深的思念已经传递，暖暖的问候藏在心底，真心的祝愿全部送给你。祝你春节快乐，万事如意，财运滚滚，一生平安!

金猴举棒驱走千年旧俗，雄鸡报春迎来一代新风。

给你个节日就快乐，给你点阳光就灿烂，给你些问候就温暖，给你顶高帽就发飘。祝猪年心怡，猪年大吉!

点点梅花，笑迎雄鸡朝天唳，声声爆竹，欢送大圣载誉归。

事业无须惊天地，有成就行。友谊无须说谜语，想着就行。金钱无须取不尽，够用就行。生命无须过百岁，健康就行。朋友无须有多少，有你就行。好朋友祝你新年快乐!

传说薰衣草拥有四片翠绿的叶子：第一片叶子是信仰，第二片叶子是希望，第三片叶子是爱情，第四片叶子是幸运。送你一棵薰衣草，愿你猪年快乐!

篇三：公司新年贺词

1、一句平淡如水的问候，很轻;一声平常如纸的祝福，很真;摘一颗星，采一朵云，装入平安的信封里送给你，让快乐好运时刻围绕着你!你新年快乐!

2、我要把一切喜庆变成奶油，所有春节祝福语揉成巧克力，永远快乐做成蛋糕??砸向你!然后说声快乐!

3、痛苦是别人的，快乐才是自己的;麻烦将是暂时的，朋友总是永恒的;爱情是用心经营的，世界上没有什么大不了的。猪年快乐!

4、新年温馨提醒:假日多，活动少，偶尔总是睡懒觉;少油腻，调饮食，脂肪提前防堆积;多吃菜，少喝酒，暴饮暴食胃难受;菜新鲜，要洗净，清洁新鲜不得病;愿你新春身健康，开心快乐精神旺!

5、除夕除夕，除去烦恼，除去霉运，迎接美好希望;守岁守岁，守住健康，守住平安，祈祷幸福一生;迎新迎新，迎来快乐，迎来生意隆兴。祝除夕夜吉祥快乐!

6、除夕到来送吉祥:一送好运不可挡，天天赚钱忙;二送温情心中发藏，朋友莫相忘;三送福以禄与健康，身体永强壮;四送幸福万年长，快乐永安康。新年快乐!

7、爆竹一声响，平地起炸雷，今夜如同白昼一般，热闹非凡，一切都是因为这是个特殊的夜晚，除夕夜，为你送上新年的第一声祝福，愿你快乐开怀，吉祥如愿。

8、一年四季季季平平安安，一年十二个月月月健健康康，一年五十二周周周精精彩彩，一年三百六十五天天天快快乐乐。祝春节快乐!

9、一个春节举国欢，两岸同胞会团圆，三十年间换新颜，四海宾朋聚五环，六旬华诞神七连，八面春风到九天，十分圆满一整年!

10、因考虑到过几天会有铺天盖地的祝福语堵塞网络，有理想有远见且智慧过人的举世无双宇宙超级无敌天才提前恭祝:麦瑞克瑞斯么斯嗯得嗨皮牛野儿!

11、猪年好运长似龙，家庭和睦多兴隆。生活之路处处通，事业爱情双双红。赚钱好比大江涌，容颜美丽享轻松。一世无忧幸福共，灿烂花开正葱茏。恭祝你猪年快乐，大吉大利。

12、瑞雪红梅春意闹，祝福先祝猪年好。踏遍青山人未老，万水千山家乡好。红翎雄鸡知报晓，祈福龙鲤吹泡泡。虬枝盘结放鞭炮，地锅木炭煮水饺。大红灯笼高高照，童齿鹤颜哈哈笑。枝上雪花吹又少，开心娱乐需趁早。其乐融融开怀笑，万事如意新年好。祝您身体健康，猪年吉祥!

13、除夕夜，春节倒计时，快乐元素在积聚，欢乐军团急行军，迫不急待的我，与新年阳光一道启程，把一年祝福提前给你，祝你红红火火过兔年。

14、痛苦是别人的，快乐才是自己的;麻烦将是暂时的，朋友总是永恒的;爱情是用心经营的，世界上没有事么大不了的。春节快乐!

15、阔别多日，愿在这祥和的春节里带给你快乐无数!祝你春节过得开心!

16、作别猪年的好运，迎来猪年的吉祥，舞出幸福的旋律，谱写快乐的篇章，送上真诚的祝福，猪年到，朋友愿你日子甜蜜依旧，好运总伴左右，如意围在身边，猪年快乐!

17、烟花朵朵夜空美，炮竹声声好运来，神龙舞动腾空去，金鸡踏着祥云到，为你带来福无数，送上祝福寿无边，愿你猪年生活美，永远没烦恼。

18、山舞银鸡过新年，欢天喜地连成片。瑞雪纷飞换新颜，对联成双喜气染。普天同庆盛世传，五湖四海好运连。金龙摆尾欢笑去，银鸡翘首正欢腾。祝你身康体健，猪年行好运。

19、愿你的春色迷人，愿你的夏露清凉，愿你的秋风潇洒，愿你的冬雪皎洁，愿你有一个收获丰足的来年，祝新春愉快!

20、神州大地绽新颜，银鸡挥舞喜绵绵。锣鼓唢呐串成串，欢歌快舞连成片。儿孙满堂亲朋欢，福禄寿喜绕身边。短信声声把情传，一家和睦幸福年。祝你猪年快乐。

21、一年的辛苦就要结束，一年的忙碌变成幸福;一年的奔波就要止步，一年的期盼化作满足。愿你今年比去年更好，祝新年快乐!

22、一年一度新春伊始，短信传情特恭祝:大财小财意外财，财源滚滚来;官运财运桃花运，运运总亨通;亲人爱人和友人，人人都平安。春节快乐，万事如意!

23、陈年老友，恭喜发财!出门在外，岁岁平安!常回家看看，生活更甜甜!

24、一片绿叶饱含着它对根的情谊，一句贺词浓缩了我对您的祝愿!又是一个美好的开始??新年岁首，我衷心祝愿健康欢乐永远伴随着您及您的家人!

25、各位注意:旧年要去，节日很多，为提倡环保，别送贺卡，为防辐射，别打电话，为了省钱，短信莫发，请将2019元人民币寄给我就可以了。祝元旦快乐!

26、猪年到，猪年好，猪年鞭炮正欢闹。猪年来，猪年嗨，猪年祝福最精彩，愿你如鸡般舞出自己的锦绣前程，如鸡般游出自己的甜美爱情，如鸡般点燃自己的美丽心情。猪年快乐，大吉大利。

27、一千朵鲜花给你，要你好好爱自己;一千只纸鹤给你，让烦恼远离你;一千颗幸运星给你，让好运围绕着你;一千枚开心果给你，让好心情天天陪伴你，祝新年快乐!

28、除夕之夜，给你叫了外卖，用吉祥米、如意饺、发财包、金钱饭、健康菜、长寿面、平安汤、甜蜜酒、快乐饼、开心果精制幸福大餐，吃好喝好，新年快乐!

29、初春雪漫漫，人间处处新!春节快乐，新年幸福!辞旧迎新，心想事成。

30、爆竹声中辞旧岁，欢乐声中迎新年，团团圆圆结成伴，欢欢喜喜来拜年:团团带给你好运连连，一生平安;圆圆带给你好事圆圆，幸福美满!祝新春快乐!

31、在新的一年里，我把一千朵鲜花送给你，要你好好爱自己;一千只纸鹤送给你，让烦恼远离你;一千颗幸运星送给你，让好运围绕着你;一千枚开心果送给你，让好心情天天陪伴你!

32、金鸡狂舞新春祥，瑞雪喜降兆丰年。冬尽日辉又一春，人添岁龄梅花放。人逢盛世笑开颜，喜庆春节鞭炮燃。人靓花丽满街巷，火树银花不夜天。祝君朋友阖家欢，三代同堂家和圆。猪年纳财富满堂，喜悦快乐体健康。

33、风吹吹雪飘飘，我的思念没停过;路迢迢情深深，我盼团聚叙家常;心悠悠意浓浓，我发祝福语你:除夕平安，新年幸福，兔年万事如意!

34、阳光送去我美好的期待，春风送去我深深的祝愿，云天点缀你的生活，白鸽将祝福捎到你的身边。不能在你身边却总是把你思念。老婆新春快乐。

35、偶然中相遇，有缘不容易。也许天注定，错过多可惜。明知相思苦，寸心难言尽。春节又将至，何时见到你?祝你春节快乐。你想我吗?我好想你!

36、一年佳节春节至，浓情思念此刻至。友情虽在远方地，思念牵挂入我心;倩影摇曳满脑海，挥之难去相思苦。唯恐思念流水逝，缤纷赠友早拜年!

37、猪年到，猪年到，?画鸡添足?将福添，锦上添花乐无边;?杯弓鸡影?如坎坷，勇往直前不畏难;愿你猪年迎新福，踏着祥云享生活。

38、新年将至，愿你拥有如初春般的勃勃生机，如盛夏般的热情火辣，如金秋般的累累硕果，如寒冬般的纯洁快乐!祝你合家美满!身体安康!

39、爆竹声声除旧岁，祝福阵阵报平安。天涯海角盼团圆，舟车劳顿过大年。喜怒哀乐终平淡，苦辣麻香归于甜。龙飞凤舞贺新年，金鸡纳福降人间。祝您猪年美满，团团圆圆!

40、猪年带着喜庆来，祝福伴着开心到，愿你工*情双喜临门，新朋老友心心相印，财运和你纠缠不清，福运和你形影不分。祝你吉祥之年事事如意，步步高升。