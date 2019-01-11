lolS9奥巴马天赋怎么点 圣枪游侠卢锡安天赋加点攻略分享

2019-01-11 16:07:49 来源：91单机游戏 编辑：NO

在英雄联盟中，圣枪游侠卢锡安是一个很热门的adc之一，S9赛季已经来临，LOL中符文系统也进行了相应的改动，那么lolS9卢锡安天赋怎么加点最好呢？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

lol的第9个赛季即将开始，圣枪游侠卢锡安前期有着非常强的爆发伤害，很多玩家不知道奥巴马天赋怎么加点，下面小编带来攻略，介绍lolS9奥巴马天赋怎么加，感兴趣的话快来看看吧。



符文天赋

主系精密

强攻，卢锡安的被动是每次释放技能后平A都变成2次攻击，卢锡安可以轻松的触发强攻效果，在对拼时取得优势。

过量治疗，卢锡安的第一件装备大多数情况会是破败，可以触发过量治疗，增加卢锡安的血量，大多数情况下卢锡安需要E上去输出，更多的血量会更加安全。

欢欣增加攻速，让技能和平A的衔接更加流畅。

致命一击，对低血量的英雄造成更多伤害。

副系巫术

法力流系带，卢锡安属于技能型ADC，需要蓝量的支撑。

风暴聚集提高输出。

属性插槽

攻击速度

适应之力

生命值

以上就是今天为大家带来的lolS9卢锡安符文搭配，希望对大家有所帮助！