网易大神的猪年神测试地址在哪 网易大神猪年神测试参加步骤

2019-01-11 16:07:37 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

网易大神的猪年神测试已经开始，这次是需要回答几个问题即可测试，而且还有机会获得实物奖励，那么这个测试的地址在哪里?小编整理了最新的资料和大家分享下吧!

网易大神猪年神测试参加步骤：

现在想要参加网易大神的猪年神测试，进入活动页面：点击此处，然后在其中输入自己的昵称即可拍摄手相进行测试。

而想要获得实物奖品的话，那就得在网易大神app里找到#猪年神测试#的话题，进入其中分享自己的运势测试结果，网易大神官方就会从中抽取幸运用户赠送奖品哦!

总结：进入网易大神关注猪年神测试的话题即可参与，或者点击上面的入口也可以进行测试!

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