lolS9赛季卡莎天赋怎么加点 卡莎天赋加点攻略分享

2019-01-11 16:06:37 来源：91单机游戏 编辑：NO

在英雄联盟中，卡莎自上线以来一直是一个很强势的adc，S9赛季已经来临，LOL中符文系统也进行了相应的改动，那么lolS9卡莎天赋怎么加点最好呢？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

lol的第9个赛季即将开始，卡莎新晋AD大热门英雄，很多玩家不知道虚空之女天赋怎么加点，下面小编带来攻略，介绍lolS9卡莎天赋怎么加，感兴趣的话快来看看吧。

符文天赋

主系精密

迅捷步伐，增加续航，增加移速。

过量治疗，可以让卡莎的续航稍微增加。

欢欣增加攻速，当卡莎有了攻速，可以更快叠满被动层数，打出更高伤害。

致命一击，对低血量的英雄造成更多伤害。

副系巫术

绝对专注，在高血量时，可以打出更高输出。

风暴聚集提高输出。

属性插槽

攻击速度

适应之力

生命值

以上就是今天为大家带来的lolS9卡莎符文搭配，希望对大家有所帮助。