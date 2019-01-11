2019年猪年祝福语有哪些 带猪字的祝福语汇总大全

2019-01-11 16:06:24 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

还有二十几天就要迎来2019年新年了，2019年是生肖猪年，那么2019年的猪年你准备好了哪些2019年猪年的祝福语吗?今天91小编给大家带来了带猪字的祝福语汇总大全，希望能够帮助到大家。

1.初春雪漫漫，人间处处新!春节快乐，新年幸福!辞旧迎新，心想事成。

2. 但愿我寄予您的祝福是最新鲜最令你百读不厌的，祝福你2019猪年快乐，万事如意!

3. 愿你过一个开心的春节!愿世界充满详和，我以最真诚的心，祝愿您拥有幸福的一年!

4. 2019新春到，吃大餐，少喝酒，多吃菜，够不着，站起来，有人敬，耍耍赖，吃不了，兜回来!

5. 新春贺喜，让新春的风吹进你的屋子，让新春的雪飞进你的屋子，让我新春的祝愿，飘进你的心坎。

6. 是您指引我走出第一步，帮助我找到以后的路，谢谢您，妈妈!祝您2019新年快乐，身体健康，永远开心。

7. 春节赠你一棵愿望树,上面结满开心果,幸运梅,甜蜜瓜,富贵枣,温馨李,幸福桃,映红你一年通畅的运程!

8. 财神除夕到，奖金满钱包;开春撞桃花，美女入怀抱;盛夏日炎炎，欧美任逍遥;金秋重阳节，仕途步步高!

2019年猪年的祝福语

9. 妈妈呀，妈妈，亲爱的妈妈，是您教我说第一句话，是您抚养我长大，节日到来之际，真心祝您永远年轻快乐!

10. 当您看见这信息时，幸运已降临到你头上，财神已进了您家门，荣华富贵已离您不远，祝福您朋友：2019新年吉祥!

11. 新春又来到，新年问个好，办事步步高，生活乐陶陶，好运天天交，越长越俊俏，家里出黄金，墙上长钞票。

12. 妈妈，我曾是你身边的一只备受关怀的小狗，今天它为你衔来了一束芬芳的鲜花。祝您2019新年快乐，身体健康，万事如意。

13. 彩旗飘飘，祥云浮动，快乐信号，我来传递，新年快乐，开心如意，愿君幸福，健康平安，事事顺利，万事大吉!

14. 祝你每天的心情充满新鲜，没有恩怨，流淌甘甜，滋长爱恋;祝你所有心愿都会顺利实现，快乐永驻你悠悠心间!新年快乐!

15. 棒棒的BODY，满满的MONEY，多多的HAPPY，心情天天很SUNNY，无忧无虑像个BABY，总之，新年你最快乐!

16. 鞭炮响，狗年到，春晚送祝福，节目个个好，群众齐欢呼，新年新气象，祝福财气望，祝君事业有成，合家欢乐，步步高升。

17. 庭前春未暖，山后雪还寒;城中霜雾重，枝头晓月残。深冬又一日，却已是新年!春节悄然至，乐起平淡间;祝你欢乐新春快乐!

2019年猪年的祝福语

18. 祝新春快乐,捂着肚子乐,蒙着被子乐,流着鼻涕乐,对天哈哈乐,喝水咕咕乐,不想我也乐,想到我更乐,此时肯定乐,健康又快乐!

19. 初一到十五，大家齐欢舞，人人闹新春，万象来更新，招财又进宝，幸福把你包，祝君开怀笑，好运往上飘!祝2019新年快乐!

20. 人依旧，物依然，又是一年;想也好，忘也罢，本是平凡;今儿好，明更好，衷心祝愿;情也真，意也切，常驻心间。祝您春节愉快!

21. 畅饮新年这杯酒，醉了回忆醉拥有，亲朋好友齐庆祝，甜美幸福绕心头，妻贤子孝事业火，开心快乐好生活。祝你新年愉快。

22. 数小时后，新年钟声即将在世界范围内敲响。愿我的衷心的祝福，随着一声声钟鸣，一次次飘到你的身边。祝你新年快乐!

23. 畅饮新年这杯酒，醉了回忆醉拥有，亲朋好友齐庆祝，甜美幸福绕心头，妻贤子孝事业火，开心快乐好生活。祝你新年愉快。

24. 茶，用情感去品，越品越浓;酒，用坦诚去喝，越喝越香;情，用真诚去感，越感越深;友，用理解去交，越交越好;祝您新年快乐!

25. 事业如日中天，恋人亲密无间，薪水上万成千，快乐无际无边，烦恼渺如云烟，逍遥胜似神仙!值此元旦佳节之际愿你快乐是神仙!

26. 祝你新的一年，工作忙中有闲，自己打牌赢钱，存折增加无限，口袋装满美元，美女挤满床前，精力充沛源源，情人又猛又甜

27. 茶要浓的，细细品尝;酒要香的，痛快畅饮;爱要真的，轰烈无悔;朋友要知心的，互爱互助!嘿，拿手机的这个就很不错!新年快乐!

28. 新的门神，新的对联，新的灯笼，新的气象!嘻嘻，新年新春，我的问候依旧牵挂依旧祝福依旧：祝您新年快乐，阖家幸福!

29. 我在你们的爱中成长，如今我长大了会用更多的爱来回报你们，我最最亲爱的--老爸，老妈!新春愉快，这一年我会让二老为我而骄傲。

30. 新年好，祝你：身体健康，万事如意，合家欢乐，生活美满，事业有成，珠玉满堂，多寿多富，财大气粗，攻无不克，战无不胜!

31. 痛苦最好是别人的，快乐才是自己的;麻烦将是暂时的，朋友总是永恒的;爱情是用心经营的，世界上没有什么大不了的。狗年快乐!

32. 春节恭喜你，发个短信祝福你，成功的事业属于你，开心的笑容常伴你，健康长寿想着你，最后还要通知你，财神爷爷也要拜访你哦。

33. 敲响的是钟声，走过的是岁月，留下的是故事，带走的是希望，盼望的是美好，送来的是祝福，愿我的朋友新的一年里;元旦快乐!

34. 痛苦最好是别人的，快乐才是自己的;麻烦将是暂时的，朋友总是永恒的;爱情是用心经营的，世界上没有什么大不了的。新年快乐。

35. 狗年来到，短信报道;新年问好，愿你微笑;生活幸福，好运笼罩;工资翻番，机遇围绕;福禄双全，健康必要;短信一条，一切安好。

36. 声声爆竹震动思念的神经，绚丽烟花照亮湿润的眼睛，团圆饺子饱含浓浓的温情，任何的祝福都显得太轻太轻，给您拜年了，新年好!

37. 层层往事在岁月沉淀，留下无尽回忆，亲情让我感到幸福无限。谢谢爸妈给我生命，给我快乐，给了我又一个崭新的一年。祝你们2019猪年快乐!

38. 放响的是鞭炮走过的是岁月留下的是故事带来的是希望盼望的是美好送到的是祝福：祝您及家人春节平安幸福健康和快乐!

39. 春节天气预报：初一开始猛刮金钱风，狠淋钞票雨，狂下金雹银雹，结钻石冰，长翡翠树，挂珍珠霜，生玛瑙果!春节快乐，小心挨砸!

40. 朝阳是新生的力量，督促奋斗的人前进;初恋是懵懂的情愫，牵绊相爱的人心上;新年是新年的伊始，带来等待的人希望。朋友，新年快乐!

41. 常言道：笑一笑，十年少。一笑烦恼跑，二笑怒憎消，三笑憾事了，四笑病魔逃，五笑永不老，六笑乐逍遥，节到你在笑! 祝你新年开心笑!

42. 一片绿叶，饱含着它对根的情谊;一句贺词，浓缩了我对你的祝愿。又是一个美好的开始--新年岁首，祝成功和快乐永远伴随着你。

43. 新的一年开启新的希望，新的空白承载新的梦想。拂去岁月之尘，让欢笑和泪水爱与哀愁在心中凝成一颗厚重的晶莹琥珀。祝新年快乐!

44. 送你五枚铜钱：第一枚，代表父母康健;第二枚，代表家庭美满;第三枚，代表财运亨通;第四枚，代表广结善缘;第五枚，代表国泰民安。

45. 烟花的一瞬是快乐，流星的一瞬是祈愿，思念的一瞬是感动。而我只想让你看到短信的一瞬能明白：我是真心的祝你一生幸福!新年快乐!

46. 家是永远的港湾，家是永远包容你的地方，在这举家欢庆，一家团圆的幸福时刻，我向最贴心的亲朋好友们问候声春节好。新年快乐哈!

47. 轻轻地写下一句，风儿乱了思绪;带一声问候，含几多牵挂;联系不多不少，但很真;问候不冷不热，但很亲。短信传音，愿你新年幸福!

48. 烟花的一瞬是快乐，流星的一瞬是祈愿，思念的一瞬是感动。而我只想让你看到短信的一瞬能明白：我是真心的祝你一生幸福!新年快乐!

49. 大年三十，欢声不断;电话打搅，多有不便;短信拜年，了我心愿;祝你全家，身体康健;生活幸福，来年多赚;提早拜年，免得占线!

2019年猪年的祝福语

50. 腊尽春暖，丁亥岁连，烛醴并华年;今夕宴，觥筹交盏，乐共融，情更浓，子心御寒冬;遥遥之愿，诚与君念，家兴百和，福临康安。

51. 送你五枚铜钱：第一枚，代表父母康健;第二枚，代表家庭美满;第三枚，代表财运亨通;第四枚，代表广结善缘;第五枚，代表国泰民安。

52. 新年到来，请遵守四项原则：将财神看守到底，将幸福紧握到底，将好运怀抱到底，将爱情进行到底!请严格遵守!

53. 金色年华盛世昌，新年新岁人欢畅，开怀高歌心气象，泰山雄姿映华章。百花争春竞绽放，年年有余兆吉祥。好运鸿福精神旺，合家天伦喜洋洋。祝春节愉快!

54. 轻轻的一声问候，融化冬日的冰雪，在寒冷中散发温暖;默默的一句祝福，敲响新年的钟声，在喜庆中透露温馨。春节来临，真诚祝愿你快乐每一天!

55. 新春之际祝您：东行吉祥，南走顺利，西出平安，北走无虑，中有健康;左逢源，右发达，前有福星，后有菩萨;内积千金，外行好运!祝新年快乐!!

56. 新年要到，跟我宣誓：我志愿加入幸福保卫团，坚决拥护团的领导，遵守团的章程，执行团的决议，严守团的纪律，好好幸福，天天幸福，为幸福事业而奋斗!

57. 祝你新年好梦：不要醒得早也别醒得晚，不要梦得深也别梦得浅，不要记得梦也别忘了梦，不要做得苦也别做太甜，不要梦不完也别靠梦入眠。

58. 岁月在流淌，一叶旧月去，时光在游走，一轮新日出。新年的钟声已敲响，我们的脚步跨进了又一年，今天是春节，在这充满温馨和快乐的日子里，送上我最真挚的祝福及深深的思念，愿你在新的一年里平安，快乐!

59. 除夕夜，春节倒计时，快乐元素在积聚，欢乐军团急行军，迫不及待的我，与新年阳光一道启程，把一年祝福提前给你，祝你红红火火过狗年。

60. 如果星星知道自己背负着所有的愿望，那它一定努力的闪耀着，当你看见最亮的一颗星时，那是我为你许的愿，愿你快乐，愿你幸福，愿你2019新的一年平安如意!