lolS9德莱文天赋怎么加点 德莱文s9最强天赋加点攻略

2019-01-11 16:05:27 来源：91单机游戏 编辑：NO

在英雄联盟中，德莱文一直是一个很强势的adc，S9赛季已经来临，LOL中符文系统也进行了相应的改动，那么lolS9德莱文天赋怎么加点最好呢？下面就一起来看看小编为大家带来的攻略吧！

符文天赋

主系精密

征服者，可以让德莱文在对拼之中不落下风，和敌人刚到底。

过量治疗，可以让德莱文最大生命值增加。

血统，增加生命偷取能力。

致命一击，对低血量的英雄造成更多伤害。

副系巫术

绝对专注，在高血量时，可以打出更高输出。

风暴聚集提高输出。

属性插槽

攻击速度

适应之力

护甲

以上就是今天为大家带来的lolS9德莱文符文搭配，希望对大家有所帮助。