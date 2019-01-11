DNF2019春节套什么时候下架？2019春节套下架时间介绍

2019-01-11 16:04:03 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

2019春节套礼包是DNF游戏中新上线的，但是不少小伙伴都不知道2019春节套礼包什么时候下架？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

2019春节套礼包停止出售时间

上架时间为2019年1月21日，下架时间为2019年4月4日，中间持续2个多月。

下面是2019春节套宝珠提升效果

在肩膀部位宝珠上，今年的技能等级提升从1到30级变成了1到50级。鞋子和称号宝珠没有变动，跟去年完全一样。左槽宝珠的提升较为恐怖，除了12点属强外，还新增了3%最终伤害的特殊效果，估计这下宇宙恶魔传说卡要大跌了。魔法石宝珠提升依旧没变，除了奶爸和奶妈外，基本没有职业会需要。