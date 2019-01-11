LOL怎么快速获取勾玉？勾玉熔铸功能怎么用

2019-01-11 16:03:44 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

LOL近期上线了勾玉兑换皮肤玩法，有许多珍稀限定皮肤需要大量的勾玉，91单机小编给大家带来LOL快速获取勾玉方法介绍吧!

LOL勾玉获取方法

1、打开一个红月宝箱，额外获赠5勾玉

2、打开一个高级红月宝箱，额外获赠12勾玉

3、使用“勾玉熔铸”功能，将已获得的皮肤卡熔铸成勾玉。勾玉熔铸功能需要6个永久道具卡或7天体验道具卡，使用后这些道具卡将消失。每个永久道具卡熔铸获得3勾玉，每个7天体验道具卡熔铸获得1勾玉，熔铸将有小几率获得额外的勾玉。

LOL勾玉作用

勾玉可在红月之契活动中的勾玉商店中，使用不同数量勾玉兑换永久皮肤。