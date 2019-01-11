《了不起的修仙模拟器》冬天怎么长植物 冬天长植物方法介绍

2019-01-11 16:02:29 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

了不起的修仙模拟器冬天怎么长植物?很多植物在冬天会受到温度的干扰，会成长缓慢或是停止生长，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了冬天长植物方法介绍，希望能够帮助到大家。

小麦冬天种植方法

和野外植物一样，玩家种植的小麦在温度达到零下后，也会停止生长。

但我们可以通过建造温室的方法令其在冬天依旧可以成熟。根据测试，最为实惠的温室建造，就是用木质材料打造 5X5 的房间，将小麦围种在其中 4X5 的农地里，再在空余地方建造一堆篝火(对的，就是游戏一开始建造的那个)。这样，此封闭房间就能在篝火点燃的情况下恒定在 20 度左右，作物就能正常生长了。

关于了不起的修仙模拟器冬天怎么长植物就给大家分享到此，希望对大家游戏有帮助。