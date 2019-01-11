鲁弗兰的地下迷宫与魔女之旅团进不去怎么办？游戏进不去解决技巧一览

2019-01-11 16:02:24 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相信不少玩家都遇到了鲁弗兰的地下迷宫与魔女之旅团玩不了的情况吧，那么这是怎么回事呢？很多玩家都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

鲁弗兰的地下迷宫与魔女之旅团进不去解决方法

1.路径设置都为英文，减少文件夹字符，以免报错。

2.更新最新的显卡的驱动，防止游戏无法进入。

3.检查配置是否达到游戏最低要求，右键兼容疑难解答修复文件，再管理员模式运行游戏。

4.安装游戏必备组件(系统运行库)所有游戏运行都需要系统组件支持

5.检查电脑的防火墙是不是把游戏访问权限禁止了

6.装上vc2015，如果安装vc2015失败，就把所有windows update 安装了。确保系统自动更新了安装了所有补丁。

7.出现DLL错误，修复DX文件即可，如无效可以使用管家修复所有缺失vc++。