了不起的修仙模拟器怎么开局？新手修炼要注意哪些知识

2019-01-11 16:02:16 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

近日斗鱼开启了了不起的修仙模拟器直播大赛，吸引了不少玩家，那么入坑的玩家们要怎么开局呢？91单机小编给大家带来了不起的修仙模拟器新手开局技巧分享的详细介绍!

新手开局技巧分享

1.解锁功法

内门弟子(外门弟子是干活打杂的，内门才是亲儿子，把喜欢的人物放内门)修炼需要功法，有些功法会直接解锁(直接解锁的功法要小心使用)，有些则隐藏在大世界中需要自己去探寻(这个设计还是很带感的)。

大家都知道便宜没好货，看看直接解锁的这几个，比天山童姥八荒六合唯我独尊功都要坑的六道轮回法，还有葵花宝典，所以重点要放眼大千世界!

2.功法修炼

要加快功法修炼不止要五行贴合，研发团队还很贴心的加入了天时地利的观念(我们当然不是只知道五行哦)。

【天时】

时间：不同功法因为其属性不同，故而所需的时辰不同。(对应功法五行)

金行：申时、酉时最旺。

木行：寅时、卯时最旺。

水行：子时、亥时最旺。

火行：巳时、午时最旺。

土行：丑时、辰时、未时、戌时最旺。

天气：(前面五行那里讲过，生它属性)选择和功法属性相对应的生它属性天气。

天气类型很多，大家自行选择和探索，这样才有意思。

【地利】

环境：一样的生它属性环境，尽量避免相克属性的存在(建议自行寻找和创造环境，这样增加游戏乐趣)。

灵气：灵气就像水一样，有的地方阻断它运行，有的地方能汇聚它，还有的地方畅通无阻。

找到或者创造一个灵气浓郁的地点。

顺带一提，灵气也可以孕育法宝。