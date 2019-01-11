DNF仙灵之赐宝珠属性是什么 仙灵之赐宝珠属性介绍一览

2019-01-11 16:01:07 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在DNF仙灵之赐宝珠属性很多玩家都不清楚，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了仙灵之赐宝珠属性介绍一览，希望能够帮助到大家。

仙灵之赐宝珠属性介绍

属性不唯一可以用仙灵之赐宝珠变更券不停的洗。

仙灵之赐宝珠会在以下13种属性中被赋予随机2种属性，并可以被重复赋予相同的属性。

2019春节宠物宝珠

宠物宝珠名称可否交易品级可赋予属性词缀

仙灵之赐宝珠可以交易神器力量+25武力

智力+25智慧

体力+25活力

精神+25冥想

物理攻击力+20物理攻击

魔法攻击力+20魔法攻击

独立攻击力+30独立攻击

物理暴击率+4%鹰眼

魔法暴击率+4%灵心

火属性强化+8火属性增幅

冰属性强化+8冰属性增幅

暗属性强化+8暗属性增幅

光属性强化+8光属性增幅

被赋予相同属性时，属性叠加，只显示1条属性。显示的属性为两条相同属性相加的总和。

小编点评：

近些年都会出的宠物宝珠，附魔在宠物上的。单属强的非常强力，想要属性好的宝珠还是蛮难洗的。可以去拍卖行多买一些变更券。