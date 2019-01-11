lol至臻点怎么获得？年度至臻皮肤兑换活动什么时候结束

2019-01-11 16:00:49 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

lol至臻点是兑换至臻系列皮肤的重要道具，十分的稀有，很多玩家不清楚是怎么入手的，91单机小编给大家带来lol至臻皮肤介绍

lol至臻点获取及作用详解

获得方法：

至臻点可以通过箱子礼包获得，未来还会有别的至臻点获取方式。与宝石不同的是，至臻点不是随机的，所以你可以清楚地知道离皮肤还有多远。

至臻点作用：

100点兑换一个至臻皮肤

皮肤团队对于未来的至臻皮肤有很多新的想法，所以我们尝试另一种发布这些皮肤的方式，使其不受活动的限制。

我们依然会出活动限定的至臻皮肤，但此外还增加了年度至臻皮肤，每个需要100至臻点。这些年度至臻皮肤会一直开卖，直到2020年1月31日。

我们计划继续使用白/金配色，来让至臻皮肤的辨识度更高，但如果必要的话，我们还会尝试夹杂一些别的颜色。

需要通过箱子礼包进行获取，而且需要集齐一百点才能兑换永久皮肤!