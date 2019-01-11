鲁弗兰的地下迷宫与魔女之旅团闪退怎么解决？闪退解决教程一览

2019-01-11 16:00:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都表示自己在玩鲁弗兰的地下迷宫与魔女之旅团闪退，那么这是怎么回事？该怎么办才好呢?别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

鲁弗兰的地下迷宫与魔女之旅团闪退解决方法

1.如果有使用汉化补丁，可以先还原英文语言，通过闪退的剧情地方，再打上汉化。

2.如果是有双卡的玩家需要把集显关掉，设置为独显开机这样进入游戏就不会出现黑屏和闪退现象。

3.目录不要有特殊符号或文件名过长。

4.使用WIN解压游戏文件。(解压前最好关闭杀毒软件以免误删游戏文件)

5.使用管家等工具，把系统缺失的补丁等游戏必备组件装上。

6.安装CODEX版游戏文件或使用DirectX修复工具 v3.7 增强版修复一下。