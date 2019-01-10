淘宝福年有福鱼什么时候开奖？福鱼开奖奖励有哪些？

2019-01-11 11:43:35 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

福年有福鱼是淘宝的一个新活动，但是不少小伙伴都不知道福年有福鱼该怎么玩？什么时候开奖？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

淘宝福年有福鱼奖励及开奖时间介绍：

集福鱼

开奖时间有两个，奖励也是不同的两波：

在1月13号20点到24点

在开奖之前玩家们解锁L6以上福鱼，即可瓜分红包，等级越高，红包越大。

在1月16号

赢取年货壕礼，开奖前玩家们解锁L6以上福鱼，即可抽奖，赢独享年货壕礼或者大红包。

淘宝福年有福鱼活动玩法：

召唤和解锁福鱼，其实和大家玩的放置类游戏是非常的相似的，类似萌犬变变变游戏，相同的福鱼进行合成，解锁更高等级的福鱼。

总结：开奖时间是2个哦，活动期间参与玩法，就有机会获得丰富的奖励!