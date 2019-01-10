2019-01-11 11:38:13 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

了不起的修仙模拟器是一款非常好玩的仙侠游戏，玩家在游戏中进入门派后就可以修炼功法了，那么功法该怎么获得呢？怎么练呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

了不起的修仙模拟器怎么解锁功法？功法怎么修炼？

如果是内门弟子的话修炼需要功法，但是有些功法会直接解锁，不过如果是直接解锁的功法一定要小心使用，然后有些功法是隐藏在大世界中需要自己去寻找的

如果是外门弟子的话，基本都是干活打杂的，因为内门才是亲儿子，把喜欢的人物放内门

便宜没好货，看看直接解锁的这几个，比天山童姥八荒六合唯我独尊功都要坑的六道轮回法，还有葵花宝典

功法修炼

要加快功法修炼不止要五行贴合，还有天时地利的观念

天时

时间：不同功法因为其属性不同，故而所需的时辰不同。〈对应功法五行〉

金行``申时`酉时``最旺`

木行``演时`卯时``最旺``

水行``子时``亥时``最旺`

火行``巳时`午时``最旺``

土行``丑时`辰时`未时`戌时`最旺`

天气：选择和功法属性相对应的生它属性天气。

地利

环境：

一样的生它属性环境，尽量避免相克属性的存在。

灵气：

灵气就像水一样，有的地方阻断它运行，有的地方能汇聚它，还有的地方畅通无阻。

找到或者创造一个灵气浓郁的地点，顺带一提，灵气也可以孕育法宝。

总结：玩家刚进去的时候是有免费的功法学习，但是外门弟子得话是需要干杂活的，具体玩法如上!