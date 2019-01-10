DNF2019全新出发活动怎么进？全新出发活动奖励介绍

2019-01-11 11:35:31 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

2019全新出发是DNF游戏中的一个充值福利活动，但是不少小伙伴都不知道2019全新出发活动怎么玩？奖励有哪些？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

DNF2019全新出发活动地址：点击进入

活动时间：1月10日 - 1月18日

活动内容：

点击预购春节套，充值DNF798元。仅在活动页面充值有效。

完成预购后，可以从28Q币、88Q币和80点成就点中选择获得其中一个。Q币数量有限，先到先得。

春节套上线后购买2套春节套即可完成任务，任务可在活动页面前往Q币领取页面。

春节套上线后购买2套春节套的玩家可以直接领取Q币，最高可领1888Q币。

还有精炼的时空石、星空裂缝通行证、史诗buff药剂和深渊派对邀请函等奖励，都是非常实用的深渊票。

总结：这个活动还算不错，得到了春节套装，然后还有抽取QB的奖励，具体玩法如上!