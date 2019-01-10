了不起的修仙模拟器门派怎么创建？创建门派技巧分享

2019-01-11 11:31:41 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

了不起的修仙模拟器是一款中国风仙侠游戏，在游戏中玩家可以创建门派，相信不少小伙伴都不知道门派具体该怎么创建吧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

了不起的修仙模拟器门派怎么创建？

1、想要建立门派，首先需要内门弟子。从外门晋升到内门弟子，需要达到 25000 的筑基值。

2、事实上，游戏刚开始给予的道具中，有一瓶极其重要的筑基丹。只要让任何一名外门弟子吃下筑基丹，就能立刻达到 25000 筑基值。此时你就能在该人物的菜单中找到晋升内门的选项。

3、只要有一名内门弟子，就可以点击屏幕右侧菜单的门派按钮，创建自己的门派了。

4、需要注意的是，内门弟子不会处理杂务工作，所以晋升前一定要安排好相关工作事务，避免前期无人可用。

总结：需要达到 25000 的筑基值，然后在点击门派按钮即可创建你自己的门派!