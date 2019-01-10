了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？新手入门玩法解析

2019-01-11 11:30:05 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

了不起的修仙模拟器是一款中国风仙侠游戏，但是不少新手玩家都不知道进入游戏后该怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？

五行

1.五行相生相克

金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。(金水木火土)

金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。(金木土水火)

2.五行在本作中的运用

其实相当简单，以要培育的主体(主体可以是人物，建筑物，农作物等等要培育的，后面称为它)自身五行为中心，找到其对应的相生属性(是两个属性，生它和它生的五行属性)，它使用的东西为它生属性(如武器法宝，建材选择)，培育它的时候为生它属性(如选择升阶地点，周围环境建设);找到其对应的相克属性(同理两个属性)，尽量避免相克属性的出现(如果你就是想造个那种的可以反着来，灵活运用它克和克它属性)。

3.对五行的理解

五行是中国古代的一种物质观，认为大自然由五种要素所构成，随着这五个要素的盛衰，而使得大自然产生变化，不但影响到人的命运，同时也使宇宙万物循环不已。

【五行相生(五材说)】

金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。

金生水：金销熔生水;

水生木：水润泽生木;

木生火：木干暖生火;

火生土：火焚木生土;

土生金：土藏矿生金。

【五行相克】

金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。

刚胜柔，故金胜木;因为刀具可砍伐树木;

专胜散，故木胜土;因为木桩可插进土里;

实胜虚，故土胜水;因为堤坝可阻止水流;

众胜寡，故水胜火;因为大水可熄灭火焰;

精胜坚，故火胜金;因为烈火可溶解金属。

春木，夏火，秋金，冬水，夏秋过渡段为土，土代表了气的平稳运动。

五行贯穿在本作各个方面，大家只要熟记那十个字的五行口诀就可以了，也可以记在手机备忘录玩的时候看着，运用的话也是容易理解的。

修行方式选择

1.玄门正宗的修行之路

利用入定苦修增加修为，虽然这种方式修炼较慢，对寿命消耗严重，但是会打下坚实的根基。

为后面两条路打基础!

2.成为魔道

利用种种魔道神通修行，快速获取修为，突破境界。

毕竟正经修仙真的慢。

3.利用术法，迷人心智，趁机获取修为

吸星大法，嫁衣神功，终于不用自己刷自己了!

这个大家怎么喜欢怎么来，要自行发掘玩法，这样才有意思。其实我个人还是喜欢一点点的养成(法宝什么的我才不喜欢呢)，门派里还是要有一个正经修仙的，多养点邪门歪道给他运送补给，是的，他就是门派里的白月光，是门派最后的底线!

关于功法

1.解锁功法

内门弟子(外门弟子是干活打杂的，内门才是亲儿子，把喜欢的人物放内门)修炼需要功法，有些功法会直接解锁(直接解锁的功法要小心使用)，有些则隐藏在大世界中需要自己去探寻(这个设计还是很带感的)。

大家都知道便宜没好货，看看直接解锁的这几个，比天山童姥八荒六合唯我独尊功都要坑的六道轮回法，还有葵花宝典，所以重点要放眼大千世界!

2.功法修炼

要加快功法修炼不止要五行贴合，研发团队还很贴心的加入了天时地利的观念(我们当然不是只知道五行哦)。

【天时】

时间：不同功法因为其属性不同，故而所需的时辰不同。(对应功法五行)

金行：申时、酉时最旺。

木行：寅时、卯时最旺。

水行：子时、亥时最旺。

火行：巳时、午时最旺。

土行：丑时、辰时、未时、戌时最旺。

天气：(前面五行那里讲过，生它属性)选择和功法属性相对应的生它属性天气。

天气类型很多，大家自行选择和探索，这样才有意思。

【地利】

环境：一样的生它属性环境，尽量避免相克属性的存在(建议自行寻找和创造环境，这样增加游戏乐趣)。

灵气：灵气就像水一样，有的地方阻断它运行，有的地方能汇聚它，还有的地方畅通无阻。

找到或者创造一个灵气浓郁的地点。

顺带一提，灵气也可以孕育法宝。

风水系统详解

解锁并建成观星台后，可在屏幕左上角风水盘进入观察风水模式。

1.什么是门派风水?

门派风水是由门派内所有风水建筑和房间风水共同决定，会影响修炼和历练的效果的重要因素。

2.怎么提升门派风水?

风水建筑建好;

房间风水建好。

3.怎么建才是建好?

(A)风水建筑

1.什么是风水建筑?

点开一件物品或者建筑物上面写着“风水建筑”四个字的就是风水建筑。

2.怎么把风水建筑建好?

风水建筑(确认好五行主体)的五行与环境(环境包括周围的风水建筑和自然环境，比如浅水，树林，矿脉等)中的五行相融洽。

利用好相生属性，屏幕左上角有五行图方便查阅

举个例子：以木桌为例，如果木桌所在的位置有浅水区，水生木，木桌风水变好。

4.怎么把风水建筑建差?

活用相克属性，建个凶宅，万年修不成仙的倒霉鬼什么的最有趣了。

例如：木桌旁边是金属矿藏的话木桌风水会变差。

顺便说一下，原本我打算把今天突然公布的游戏消息发布占一层楼的，但是感受到各位期待的心情，所以消息改成明天。

这游戏要发布都是猴年马月了，看攻略就慢慢看吧，游戏发布前估计你们自己都知道这游戏怎么回事了。

(B)房间风水

房间风水有多重要，自不必说，门派本就是由不同房间构成。

影响房间风水的因素：

家具风水：就是前面提到的风水建筑。

房间布局：房间空旷或拥挤会影响风水流动，需要合理布局。

房间类型与开门朝向：

卧室(坐北朝南)

储藏室(坐南朝北)

娱乐室(坐西朝东)

餐厅(坐东朝西)

注意一间房有两扇门直接通向室外会严重影响风水。

房间位置：门前有水或依山而建对风水很好。

法宝篇

这部分前面有涉及到，不过都是一笔带过，所以这里再简单说明一下，法宝炼制过程并不复杂，更多的是探索的乐趣。

1.法宝选择

根据弟子的五行属性，选择对应的它生属性材料进行炼制。

不同的炼制材料会为法宝增加不同的特质，希望大家可以尽情探索!

2.法宝炼制

法宝不仅有武器还有衣服，等等均可进行炼制和使用。

首先，将炼制材料放在灵气浓郁的地方蕴养。

其次，培养一个炼制技艺高的弟子。(关于如何培养，内容并不麻烦，玩家自行探索即可)

最后，让这名弟子使用积聚了大量灵气的材料进行炼制，就可令原本的炼制材料升阶炼成法宝。

符箓篇

1.什么是符箓?

即符咒，是内门弟子才可以制作的特殊物品。

每个角色可以携带三张，(在之前的游戏介绍中是两张，这里改为三张，大家不必纠结这里，这种小改动在游戏发售之前都存在，一切以游戏为准)

符咒种类繁多，可以大幅增加角色各种能力。

2.符图绘制

修行者可从历练中获得符图，当角色学会以后，我们就可以在符纸上绘制符咒，重合度越高，符咒效果越强!(我的鼠标已经饥渴难耐了)

3.自创符箓

想一想你随手的一笔都可以成为一个强大的符咒，是不是很带感呢?

符咒的效果与图案挂钩，所以哪怕你没有获得对应的符图而只是记得图案，也可以绘制出对应效果的符咒。

另外，因为自创符咒符效果根据图样生成。所以如果找到好的符咒图样，也是可以分享给其他玩家的。

总结：游戏中的玩法众多，最主要的就是要了解五行的作用以及相克的类型，具体内容如上!