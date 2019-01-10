了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？新手入门玩法解析

了不起的修仙模拟器是一款中国风仙侠游戏，但是不少新手玩家都不知道进入游戏后该怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
了不起的修仙模拟器新手入门怎么玩？
五行
1.五行相生相克
金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。(金水木火土)
金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。(金木土水火)
2.五行在本作中的运用
其实相当简单，以要培育的主体(主体可以是人物，建筑物，农作物等等要培育的，后面称为它)自身五行为中心，找到其对应的相生属性(是两个属性，生它和它生的五行属性)，它使用的东西为它生属性(如武器法宝，建材选择)，培育它的时候为生它属性(如选择升阶地点，周围环境建设);找到其对应的相克属性(同理两个属性)，尽量避免相克属性的出现(如果你就是想造个那种的可以反着来，灵活运用它克和克它属性)。
3.对五行的理解
五行是中国古代的一种物质观，认为大自然由五种要素所构成，随着这五个要素的盛衰，而使得大自然产生变化，不但影响到人的命运，同时也使宇宙万物循环不已。
【五行相生(五材说)】
金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。
金生水：金销熔生水;
水生木：水润泽生木;
木生火：木干暖生火;
火生土：火焚木生土;
土生金：土藏矿生金。
【五行相克】
金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。
刚胜柔，故金胜木;因为刀具可砍伐树木;
专胜散，故木胜土;因为木桩可插进土里;
实胜虚，故土胜水;因为堤坝可阻止水流;
众胜寡，故水胜火;因为大水可熄灭火焰;
精胜坚，故火胜金;因为烈火可溶解金属。
春木，夏火，秋金，冬水，夏秋过渡段为土，土代表了气的平稳运动。
五行贯穿在本作各个方面，大家只要熟记那十个字的五行口诀就可以了，也可以记在手机备忘录玩的时候看着，运用的话也是容易理解的。
修行方式选择
1.玄门正宗的修行之路
利用入定苦修增加修为，虽然这种方式修炼较慢，对寿命消耗严重，但是会打下坚实的根基。
为后面两条路打基础!
2.成为魔道
利用种种魔道神通修行，快速获取修为，突破境界。
毕竟正经修仙真的慢。
3.利用术法，迷人心智，趁机获取修为
吸星大法，嫁衣神功，终于不用自己刷自己了!
这个大家怎么喜欢怎么来，要自行发掘玩法，这样才有意思。其实我个人还是喜欢一点点的养成(法宝什么的我才不喜欢呢)，门派里还是要有一个正经修仙的，多养点邪门歪道给他运送补给，是的，他就是门派里的白月光，是门派最后的底线!
关于功法
1.解锁功法
内门弟子(外门弟子是干活打杂的，内门才是亲儿子，把喜欢的人物放内门)修炼需要功法，有些功法会直接解锁(直接解锁的功法要小心使用)，有些则隐藏在大世界中需要自己去探寻(这个设计还是很带感的)。
大家都知道便宜没好货，看看直接解锁的这几个，比天山童姥八荒六合唯我独尊功都要坑的六道轮回法，还有葵花宝典，所以重点要放眼大千世界!
2.功法修炼
要加快功法修炼不止要五行贴合，研发团队还很贴心的加入了天时地利的观念(我们当然不是只知道五行哦)。
【天时】
时间：不同功法因为其属性不同，故而所需的时辰不同。(对应功法五行)
金行：申时、酉时最旺。
木行：寅时、卯时最旺。
水行：子时、亥时最旺。
火行：巳时、午时最旺。
土行：丑时、辰时、未时、戌时最旺。
天气：(前面五行那里讲过，生它属性)选择和功法属性相对应的生它属性天气。
天气类型很多，大家自行选择和探索，这样才有意思。
【地利】
环境：一样的生它属性环境，尽量避免相克属性的存在(建议自行寻找和创造环境，这样增加游戏乐趣)。
灵气：灵气就像水一样，有的地方阻断它运行，有的地方能汇聚它，还有的地方畅通无阻。
找到或者创造一个灵气浓郁的地点。
顺带一提，灵气也可以孕育法宝。
风水系统详解
解锁并建成观星台后，可在屏幕左上角风水盘进入观察风水模式。
1.什么是门派风水?
门派风水是由门派内所有风水建筑和房间风水共同决定，会影响修炼和历练的效果的重要因素。
2.怎么提升门派风水?
风水建筑建好;
房间风水建好。
3.怎么建才是建好?
(A)风水建筑
1.什么是风水建筑?
点开一件物品或者建筑物上面写着“风水建筑”四个字的就是风水建筑。
2.怎么把风水建筑建好?
风水建筑(确认好五行主体)的五行与环境(环境包括周围的风水建筑和自然环境，比如浅水，树林，矿脉等)中的五行相融洽。
利用好相生属性，屏幕左上角有五行图方便查阅
举个例子：以木桌为例，如果木桌所在的位置有浅水区，水生木，木桌风水变好。
4.怎么把风水建筑建差?
活用相克属性，建个凶宅，万年修不成仙的倒霉鬼什么的最有趣了。
例如：木桌旁边是金属矿藏的话木桌风水会变差。
顺便说一下，原本我打算把今天突然公布的游戏消息发布占一层楼的，但是感受到各位期待的心情，所以消息改成明天。
这游戏要发布都是猴年马月了，看攻略就慢慢看吧，游戏发布前估计你们自己都知道这游戏怎么回事了。
(B)房间风水
房间风水有多重要，自不必说，门派本就是由不同房间构成。
影响房间风水的因素：
家具风水：就是前面提到的风水建筑。
房间布局：房间空旷或拥挤会影响风水流动，需要合理布局。
房间类型与开门朝向：
卧室(坐北朝南)
储藏室(坐南朝北)
娱乐室(坐西朝东)
餐厅(坐东朝西)
注意一间房有两扇门直接通向室外会严重影响风水。
房间位置：门前有水或依山而建对风水很好。
法宝篇
这部分前面有涉及到，不过都是一笔带过，所以这里再简单说明一下，法宝炼制过程并不复杂，更多的是探索的乐趣。
1.法宝选择
根据弟子的五行属性，选择对应的它生属性材料进行炼制。
不同的炼制材料会为法宝增加不同的特质，希望大家可以尽情探索!
2.法宝炼制
法宝不仅有武器还有衣服，等等均可进行炼制和使用。
首先，将炼制材料放在灵气浓郁的地方蕴养。
其次，培养一个炼制技艺高的弟子。(关于如何培养，内容并不麻烦，玩家自行探索即可)
最后，让这名弟子使用积聚了大量灵气的材料进行炼制，就可令原本的炼制材料升阶炼成法宝。
符箓篇
1.什么是符箓?
即符咒，是内门弟子才可以制作的特殊物品。
每个角色可以携带三张，(在之前的游戏介绍中是两张，这里改为三张，大家不必纠结这里，这种小改动在游戏发售之前都存在，一切以游戏为准)
符咒种类繁多，可以大幅增加角色各种能力。
2.符图绘制
修行者可从历练中获得符图，当角色学会以后，我们就可以在符纸上绘制符咒，重合度越高，符咒效果越强!(我的鼠标已经饥渴难耐了)
3.自创符箓
想一想你随手的一笔都可以成为一个强大的符咒，是不是很带感呢?
符咒的效果与图案挂钩，所以哪怕你没有获得对应的符图而只是记得图案，也可以绘制出对应效果的符咒。
另外，因为自创符咒符效果根据图样生成。所以如果找到好的符咒图样，也是可以分享给其他玩家的。
总结：游戏中的玩法众多，最主要的就是要了解五行的作用以及相克的类型，具体内容如上!
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