流放之路1月11日终极迷宫地图怎么玩？终极迷宫地图玩法教学

2019-01-11 11:28:05 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

终极迷宫地图是流放之路游戏中的一个特色玩法，已经更新了，那么终极迷宫地图该怎么玩好呢？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

1月11日终极迷宫地图攻略：

一、今天玩家们可以最短8个房间拿齐钥匙

二、阿格斯就在3号房间

三、今天没有房间有较危险的陷阱

四、7号房间密道通向9号房间

五、3个趣味挑战和3个暗影祭坛是在主路线上

六、在地板谜题的门口，那就有一个门，在门前有几块地板是随机排列的，玩家只要记得自己走过的地板顺序就行，因为走完之后大门就会打开，之后进入大门按照之前走的顺序走过地板就行了，要是记错了走的部队的话，会弹出毒针提示玩家。

七、关于迷宫祭坛给的随机效果，大部分点了祭坛之后右上角就会显示出效果，有个不显示，会文字提示是“双倍保佑”，这就是告诉玩家们最后一个房间是可以附魔两次的。效果等于预言两次附魔。切记。

八、玩家稳定最大拿6把钥匙

玩家拿齐钥匙攻略：

1.杀死3号房间的小王阿格斯

2.第一阶段等待人偶充能完成，出现地面效果情况下击败王(不可以速杀);第二阶段不摧毁任意传送门的情况下击败王(可以速杀);1,2阶段均满足条件的情况下，第三阶段王将获得较大的辅助，比较难打，但能掉落3把古铜钥匙。

3.在右下角标注的几个趣味挑战的其中两个里获取两把古铜钥匙

今天boss形态为双手锤伊泽洛

形态难度：双剑>剑盾>双手锤

爆发伤害：双手锤>双剑>剑盾

总结：今天的迷宫地图一共是八个钥匙，需要玩家们根据以上的要求进行获取即可!