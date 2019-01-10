了不起的修仙模拟器五行是什么？五行相生相克机制介绍

2019-01-11 11:25:54 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

了不起的修仙模拟器是一款中国风游戏，相信不少小伙伴都很喜欢玩吧，那么在游戏中五行是什么？该怎么玩呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

了不起的修仙模拟器五行是什么？

1.五行相生相克

金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。(金水木火土)

金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。(金木土水火)

2.五行在本作中的运用

其实相当简单，以要培育的主体(主体可以是人物，建筑物，农作物等等要培育的，后面称为它)自身五行为中心，找到其对应的相生属性(是两个属性，生它和它生的五行属性)，它使用的东西为它生属性(如武器法宝，建材选择)，培育它的时候为生它属性(如选择升阶地点，周围环境建设);找到其对应的相克属性(同理两个属性)，尽量避免相克属性的出现(如果你就是想造个那种的可以反着来，灵活运用它克和克它属性)。

3.对五行的理解

五行是中国古代的一种物质观，认为大自然由五种要素所构成，随着这五个要素的盛衰，而使得大自然产生变化，不但影响到人的命运，同时也使宇宙万物循环不已。

【五行相生(五材说)】

金生水，水生木，木生火，火生土，土生金。

金生水：金销熔生水;

水生木：水润泽生木;

木生火：木干暖生火;

火生土：火焚木生土;

土生金：土藏矿生金。

【五行相克】

金克木，木克土，土克水，水克火，火克金。

刚胜柔，故金胜木;因为刀具可砍伐树木;

专胜散，故木胜土;因为木桩可插进土里;

实胜虚，故土胜水;因为堤坝可阻止水流;

众胜寡，故水胜火;因为大水可熄灭火焰;

精胜坚，故火胜金;因为烈火可溶解金属。

春木，夏火，秋金，冬水，夏秋过渡段为土，土代表了气的平稳运动。

总结：游戏中的五行代表不同的五个性质，他们具有相生相克的直接关系，具体说明如上!