淘宝2019福年有福鱼活动年兽怎么获得 怎么找年兽

2019-01-11 10:54:58 来源：91单机游戏 编辑：透透的

最近在淘宝APP中也是上线了集福气活动，那么集福气活动的年兽是什么呢？怎么找呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

淘宝福年有福鱼年兽在哪

1、首先是进入聚划算年货节专题，打开淘宝，在首页选择【聚划算】，进入以后再点击页面中的【聚一起才是年】活动页面即可：预览到最后，看到左下角的【年兽】。

淘宝抓年兽得福气攻略一览

1、首先是进入聚划算年货节专题，打开淘宝，在首页选择【聚划算】，进入以后再点击页面中的【聚一起才是年】活动页面即可：

2、进入聚划算版块以后，浏览该版块内的商品，然后在页面的右下角会不时的出现【年兽】，点击即可：

3、抓住年兽进入游戏界面，玩游戏不仅可以获得福气还可以获得品牌半价大额优惠券哦～

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淘宝福年有福鱼年兽主要就是玩游戏，可以获得福气还可以获得优惠劵，非常不错的哦!