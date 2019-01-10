地下城与勇士m怎么获取资格 地下城与勇士m获取资格方法

2019-01-11 10:44:09 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

地下城与勇士是一款韩国网络游戏公司NEOPLE开发的免费角色扮演2D游戏。地下城与勇士m作为DNF手游的完美移植,很多玩家们却不知道该如何抢资格!那么游戏中应该如何获取资格呢?别着急,一起来看下地下城与勇士m怎么获取资格吧!

地下城与勇士m怎么抢资格?地下城与勇士m怎么获取资格?

体验服主要为平台功能测试，因此对玩家的游戏熟悉程度及游戏活跃程度有较高要求：

1、熟悉《地下城与勇士M》游戏，认真对待测试行为。

2、真实有效的填写测试申请和个人资料。

3、有足够游戏时间参与测试(如测试帐号长期不活跃，开发组是会取消其测试资格)。

4、善于发现问题，Bug挖掘小能手，能够对游戏提出自己的想法及建议。