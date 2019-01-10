淘宝2019年货购物津贴怎么用 年货购物津贴使用时间分享

2019-01-11 10:38:13 来源：91单机游戏 编辑：透透的

最近在淘宝APP中上线了年货购物津贴活动，那么年货购物津贴活动津贴怎么获得呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

淘宝2019年货购物津贴怎么得

1、活动期间每天登陆，可免费抽一次年货购物津贴。金额不等。

2、还可使用【天猫积分】抽取年货购物津贴。1积分抢10元津贴，5积分抢50-100元津贴。

2019年货购物津贴使用规则：

一、领取时间：2019年1月10日00:00:00 至 2019年1月17日23:59:59

二、使用时间：2019年1月13日00:00:00 至 2019年1月17日23:59:59, 逾期作废

三、获取说明：购物津贴抢兑需消耗一定数量的天猫积分，用户所消耗的天猫积分仅用于兑换购物津贴抢兑资格，并不保证用户必然能够获得购物津贴，不论用户最终是否获得购物津贴，所消耗的天猫积分均不予退回(购物津贴抢兑具体需消耗的积分数量，以抢兑页面显示为准)。

四、天猫年货购物津贴的使用门槛为每满300减30，上不封顶。

总结：用户们每天登陆都有抽奖的机会，或者使用积分抽奖!