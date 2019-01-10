万兴神剪手怎么添加视频字幕？支持字体格式有哪些

2019-01-11 10:05:37 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

万兴神剪手是一款功能全面的视频编辑软件，添加字幕只是最基本的功能，91单机小编给大家带来万兴神剪手字幕添加方式。

万兴神剪手是一款全能有实力的视频编辑应用，拥有海量视频特效资源，满足你的个性化需求，字幕作为最常用的一种表达方式，不同的处理方式却会截然不同

添加字幕：

1、首先点击主界面的“创作视频”按钮进行编辑，在相应目录中选择需要添加字幕的视频。

2、然后点击进入视频的创作页面里，在其中滑动右侧列表，选择其中的“编辑”功能，就可以来对该视频进行字幕的添加了。

3、从下方的菜单列表里选择“字幕”功能，进入字幕编辑界面。

4、点击屏幕左下方的 “+”按钮，选择要添加的字幕样式。

5、选中字幕样式后，单击屏幕【键盘】按钮输入文字，并选择字体及颜色。

6、对字幕效果满意后，点击界面右上角的【确定】保存字幕，并返回视频编辑页面。

由于软件自带的字体相对较少，所以不少小伙伴都会选择添加新字体，只需要将新字体下载到手机内，找到相应文件位置，双击字幕文件，在新编辑窗口中选择所需要的新字体即可。目前万兴神剪手支持的字体格式包括.OTF/ .TTF /.TTC，还有字体版权问题，如用于商用，某些收费字体是不能随便使用的。