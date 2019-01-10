驱动精灵怎么测试硬盘数据？硬盘读写速度检测方式是什么

2019-01-11 10:03:04 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

硬盘是电脑中储存数据的重要硬件，随着使用寿命的缩短，速度都会逐渐下降，那么怎么知道自己硬盘的情况呢？91单机小编给大家带来硬盘读写速度检测方式。

操作步骤如下：

1、首先需要进入到驱动精灵的主界面，如果想要测试硬盘，肯定是先要进行硬件的检测啦，点击主界面中的“硬件检测”功能进行检测，如下图所示：

2、跳转到硬件检测的栏目之后，可以看到当前电脑中的各项硬件参数，直接找到硬盘那一排，在其右方点击“硬盘测试”功能选项，如下图所示：

3、出现硬盘读写测试的功能界面之后，选择自己想要测试的盘符，可以是机械盘也可以是固态盘，甚至可以精确到C盘或D盘等盘符，选择完毕之后点击“开始测试”选项进行测试，如下图所示：

4、稍微等待一会，此软件正在全力的测试读取速度与写入速度，整个测试大致需要3-5分钟，为了获得更加准确的速度，测试期间用户请不要插拔存储设备，如下图所示：

5、在测试完毕之后将会出现读取速度与写入速度的各项数值，两者如果和用户预期的速度差不多，那么总体还是非常不错的，如下图所示：

6、用户也可以多测几次，在重复测试之后可以查看“测试记录”进行比较，由此也就完成了测试硬盘的全部步骤，如下图所示：