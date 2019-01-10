银联云闪付怎么关闭免密支付？免密支付列表在哪看

2019-01-11 09:55:53 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

现在许多支付方式都会支持免密支付功能，能够方便用户更快捷的付款，如果不常用某个平台之后怎么取消免密支付服务呢？91单机小编给大家带来银联云闪付关闭免密支付方法

现在关闭免密支付的方法并不复杂，用户们打开云闪付软件之后，需要点击右上角的按钮进入个人中心，然后查找相关的功能。

2、从个人中心下方的列表里面找到“支付设置”功能，大家就可以进入其中设置“免密支付”的服务了。

3、在此之后，通过“免密支付”选项进入到相关页面，这样就可以成功关闭已经绑定银行卡的免密支付服务了，非常方便快捷!

云闪付设备闪付包括NFC设备本身操作系统级的支付程序(如小米PAY，华为PAY，苹果PAY)、银行客户端提供的云闪付(如交行买单吧)、银联云闪付APP(仅支持中信、邮储、兴业、华夏)、第三方支付APP(如美团、京东金融)。