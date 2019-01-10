今日头条极速版认真阅读是什么？为什么阅读了没有收益

2019-01-11 09:46:00 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

今日头条极速版的金币兑换功能吸引了很多用户，但是有些用户发现阅读新闻后没有收益，这是怎么回事？91单机小编给大家带来今日头条极速版认真阅读要求

其实啊，极速版要求基本上都是阅读10秒以上，翻到最后基本上就算认真阅读。所以我们在阅读的过程中不要心急，也不要认为他们会随随便便就可以让用户得到收益的，毕竟这个是钱呢，所以大家还是要花点心思进行阅读的呢!实在不想阅读的话就直接把手机放在旁边几分钟就可以了，时间到了自然就可以。

现在知道要求了心理也就踏实了，所以赶紧去做自己没完成的任务吧!

【阅读赚钱攻略】

里面有很多任务，首要就是邀请好友，每邀请一个好友可以获得三元现金，并且好友阅读文章获得的金币会翻倍给你。所以说里面邀请好友是获得收益最快的一个途径，其他的会稍微慢一点。

阅读文章，分享都会奖励一定的金币，同时每一个小时都可以开一次宝箱，会有一些金币;

金币都会转换成不定的现金，当app中的现金达到15元便可以提现，而且每天都可以签到获得金币;