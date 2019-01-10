迅雷口令是什么？迅雷X迅雷口令怎么用

2019-01-11 09:43:39 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

迅雷作为用户最多的下载软件，如今来到了X正式版，近期新上线了迅雷口令功能，很多用户还不清楚怎么用，91单机小编给大家带来迅雷X迅雷口令用法。

“迅雷口令”是什么?

“迅雷口令”功能是一个能够压缩下载地址的工具，是为了解决下载链接“五花八门、冗长、难识别”等问题而开发。

迅雷口令的使用者可以用任何一个下载链接，生成一段十分简短的口令码(例如上图中的#Xbc315dc2#)。而任何安装了迅雷软件的用户，只要复制或输入这段口令码，就能使用口令码对应的下载地址创建下载任务。所以“迅雷口令”就是一个简短的下载地址。

“迅雷口令”有什么好处?

据官方介绍，“迅雷口令”相比普通下载地址，主要有以下优势：

特征统一，方便用户识别。许多刚接触下载的用户，看到“http、https、ftp、ed2k、magnet、thunder”这些五花八门的下载链接时，往往一脸懵逼。有了迅雷口令以后，不管什么类型的下载链接，都可以生成特征统一的“迅雷口令”。即使是刚接触下载的用户，看到“迅雷口令”后，复制以后打开迅雷就可以下载资源了。

方便用户在一些存在字数限制的地方填写下载地址。比如微博限制了140个字，如果发一个磁力链，至少占用约60个字，如果生成迅雷口令再发，最精简时只占用11个字。

方便用户通过手机发送下载地址。比如别人通过微信发了一段很长的下载地址，而迅雷口令只有11个字，用户可以直接在迅雷的“顶部地址栏、新建面板”中输入迅雷口令，最后按下回车键就可以下载这个资源了。

“迅雷口令”的未来规划

接下来，迅雷口令有以下设想：

“迅雷口令”支持设置密码进行加密【解析口令时，输入正确密码才能创建下载任务】

“迅雷口令”支持创建批量下载任务【使用一条口令就能下载多个文件】

开放第三方定义“迅雷口令”【比如在新建面板中输入“123”就可以下载到123的游戏客户端】