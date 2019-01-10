酷狗音乐一键DJ怎么玩？自动DJ打碟功能怎么开

2019-01-11 09:32:46 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

酷狗音乐新增了两个新功能，有着十分酷炫的表现力，91单机小编给大家带来酷狗音乐一键dj打开的具体操作步骤。

1、前段时间，在酷狗音乐里面推出了“一键dj”功能，而开启这项功能其实也并不复杂，用户需要找到感兴趣的歌曲并且打开播放页面。

2、接下来需要从歌曲的右下角找到“倍速”功能，这时候就可以打开功能列表，从而开启“一键dj”模式了。

3、而且通过拖动底端的倍速播放进度条，大家还能够随时调整DJ歌曲的播放速度，让音乐节奏变得更加炫酷。