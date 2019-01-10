酷狗音乐怎么设置节奏闪光？闪光party模式是什么

2019-01-11 09:28:38 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

酷狗音乐设置节奏闪光功能是一个很酷炫的小玩法，配合惊爆的音乐十分动感，91单机小编给大家带来酷狗音乐设置节奏闪光的具体操作方法。

1、想要开启“节奏闪光”模式的朋友，那就需要先在软件里面搜索找到自己感兴趣的歌曲，然后点击进入到音乐的播放页面。

2、接下来通过播放页面右下角的“倍速”功能，就可以成功唤起窗口找到“节奏闪光”功能，然后点击右侧的按钮进行开启。

3、在这之后播放歌曲的话，手机的闪光灯就会跟随着节奏闪灭，而且通过调整下方的倍速播放进度条，还可以影响闪光的速度哦!