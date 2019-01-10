《彩虹六号围攻》枪口配件作用是什么？枪口配件哪个好？

2019-01-10 16:53:45 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《彩虹六号围攻》是一款深受玩家喜爱的游戏，在游戏中玩家可以对枪械进行部件搭配，那么枪械配件具体有什么用呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

在暗空行动后，游戏针对后座力的部分进行了修改，很多枪枝后座力不一样了。

所以我想是时候可以在写一篇新文章来让不管是新玩家还是老玩家选择枪口上能够当作参考，这次要来讲关于枪口配件的数据等等，希望能够在枪口配件选择上提供帮助。



目前游戏提供了5种枪管配件，以下会分开解释作用以及说明。

消音器

消音管会让子弾烟雾轨迹消失，并且取消子弾飞过角色时的威胁警示，同时减少约15%的枪枝伤害，同时消音管也会移除枪管闪焰，不过对于后座力等控制没有帮助。

如果你是位准确度很高的玩家(爆头即死制)，消音管现在也是不错的选择。

没消音管

有消音管

消焰器

消焰器的主要功能为下

1.减少第一发37.5%的垂直后座力(没错，只有第一发)。

2.减少复原时间30%。

3.减少5%后座力钻石大小。

4.可以减少枪口闪焰。

解析

1.第一发减少垂直后座力白话文应该没什么问题，重点是后面的二项功能。

2.减少复原时间30%。

在每把枪在连续射击下，不管3发还是30发，回复到原始射击原点的时间都一样，消焰器可以减少30%复原需要的时间。

举例来说你的武器在连续射击后需要一秒来恢复，装了消焰器只要0.7秒而已。

3.减少5%后座力钻石大小

这个部份就比较复杂了，牵扯到游戏的后座力设计，说明配合以下图片使用。

本作的后座力机制是一个菱形(其中包含垂直后座力跟水平后座力)，代表说你每次开枪都会得到随机垂直后座力以及，水平后座力，不过2个数值永远不会同时成长到极限数据。

代表说垂直后座力越多，水平后座力就会减少，当然每把枪后座力都稍微不同。

后座力钻石简单分有下面4种

由这4种后座力钻石随机组成就变成了我们的枪枝后座力模块(每把枪不同喔)。

运作原理

经过了上面的解释，大家应该就清楚减少后座力钻石，就可以使你的后座力易于控制。

而消焰器主要的功能就是减少短时间连发后座力还有减缓强烈的第一发后座力，以及小一点后座力菱形还有更快的枪口赋归时间。

补偿器

1.减少17.8%的后座力钻石模块大小(消焰器那边有解释这个东西)。

简单粗暴，不用多解释，每一枪都能受惠于这枪口的功能，而且玩家最直观的感受就是垂直后座力降低不少(水平也是，不过有些枪弹道偏左或是偏右感觉不会像垂直后座力明显)。

适合长时间连续射击使用，不过缺点就是枪口闪焰，同时我也强调这不会是玩家在枪口选择时最优先的考虑，只有在夜晚地图或是偏黑闇的状况下才会有些视觉上的干扰。

枪口制退器

制退器也很简单。

首先是枪口火焰的部分，制退器会让枪口火焰朝二侧分散(不会阻挡视野)。

同时减少第1发子弾后座力以及恢复时间各45%，不过在这之后就没了。

重点是，半自动武器(如DMR GLAZ的狙击枪 手枪等等)每一发都是第1发。

所以能够最大化制退器效果，另外附上枪口闪焰的图片。

延长枪管

这样装备是一样很简单，功能就是最大20%增加伤害递减距离。

举例来说，冲锋枪递减距离大约18M有了延长枪管，递减就变成大约21M。

就是说如果伤害在30的武器递减18M，在18M只后伤害就会减少，有了延长枪管后就变成大约21M才会减少伤害。

不过在本作的世界里，平均对枪距离不超过10M。

功能来说我不推荐这个枪口，剩下对于后座力方面没有任何增益。