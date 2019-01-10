《任天堂明星大乱斗》命魂模式怎么打？辅助命魂哪个好？

2019-01-10 16:52:01 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

命魂模式是《任天堂明星大乱斗》中的一个模式玩法，还是比较难的，那么命魂模式该怎么玩呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

总结：用迟钝超级护甲技能搭配快速蓄力，用卡比的前B蓄力锤子降低游戏难度。

先说命魂培养，前期用系统一个就行，中期每个属性备一只三星三孔的命魂，级别可以用零食进行升级(给的很多，完全够用)。



如果碰见如火焰地板昏睡地板等场地用R键筛选相应命魂即可。

技能优先点最左上角的分支，对蓄力攻击有很大提升。

到重点了，如果玩家能够在游戏中期拿到Polar Bear这个辅助命魂，那基本就可以横着走了。

效果跟图上说的一样，使用这个命魂后行动速度变得十分缓慢但能够获得技能不会被打断的效果。

然后配合比克提尼(这个拿到的比较晚一些)这个辅助命魂和上面的技能就可以打出爆炸的输出。

举个例子，在Dr.Wily也就是8个金属洛克人巨难的这一关，用迟钝超级护甲和金属杀手这两个辅助命魂就可以轻松过关。

但这个组合对于一些关卡比如宝琳这种追着一个人打的关卡就不太好用了，但对大部分普通关卡还是十分有效的。

当然了，还是推荐能用普通的打法尽量不要用这个，一是这个方法会极端减弱游戏的乐趣，二是也可以锻炼自己的水平。