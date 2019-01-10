魔兽世界8.15坦克减伤K值改动了什么？坦克减伤K值介绍

2019-01-10 16:46:33 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在魔兽世界8.15版本中对坦克减伤K值进行了改动，但是不少小伙伴都不知道坦克减伤K值改动了哪些？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

魔兽世界8.15坦克减伤K值分析

8.1正式服

以笔者正式服120级防骑为例：装等387，护甲值为6170

1. 站街时面板护甲比例为49.48%

该防骑的护甲物理减伤=玩家护甲/(玩家护甲+Kn)= 6170/(6170+kn)=49.48%

6170/(6170+kn)=49.48%

0.4948Kn=3117.084

Kn=6299.68472≈6300

注：这里和之前8.0得出的Kn相同，没有变化，

2. 大米/团本时面板护甲比例为46.50%

该防骑的护甲物理减伤=玩家护甲/(玩家护甲+Kn)=6170/(6170+kn)=46.50%

6170/(6170+kn)=46.50%

0.465Kn=3300.95

Kn=7098.8172≈7100

8.15 PTR

以笔者PTR 120级防骑为例：装等415，护甲值为7588

1. 站街时面板护甲比例为54.64%

该防骑的护甲物理减伤=玩家护甲/(玩家护甲+Kn)=7588/(7588+kn)=54.64%

7588/(7588+kn)=54.64%

0.5464Kn=3441.9168

Kn=6299.262≈6300

2. 大米/团本时面板护甲比例为47.26%

该防骑的护甲物理减伤=玩家护甲/(玩家护甲+Kn)=7588/(7588+kn)=47.26%

7588/(7588+kn)=47.26%

0.4726Kn=4001.9112

Kn=8467.86119≈8468

注：笔者目前还没有机会去新团本测试，这里Kn使用PTR大米数据计算得出。介于8.0奥迪尔和大米Kn值相同，预计8.15达萨罗之战和大米的Kn值应该也通用。具体以正式服上线后为准。

从坦克站街面板护甲数据可以看出8.0，8.1，和8.15 PTR里Kn都是6300，而副本里的Kn数值已经随着版本变化而增加了。在8.1里Kn为7100，在8.15 PTR里Kn增加到了8468。面板护甲比例显示更加直观，8.1正式服笔者防骑面板在副本里护甲由49.48%降低到46.50%，而8.15 PTR里则由54.64%降低到47.26%。

相关截图

正式服副本里护甲数据，

PTR副本里护甲数据，

总结：在8.15版本中k值得到了不错的增长，同时护甲值得到了变化，具体变化情况如上!