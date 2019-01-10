DNF怎么获得天命英雄特别称号礼盒？礼盒获得途径分享

2019-01-10 16:39:08 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多小伙伴都在问在DNF中天命英雄特别称号礼盒怎么获取?有没有什么技巧？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

DNF天命英雄特别称号礼盒获取方法

获得方法：购买任意一套2019春节套即可获得。

礼盒内容：开启后可以直接获得秘境迷踪称号。

力量、智力、体力、精神+70

物理攻击力+40

魔法攻击力+40

独立攻击力+60

物理暴击率、魔法暴击率+12%

所有属性强化+15

攻击速度+3%

施放速度+3%

移动速度+3%

命中率+2%,回避率+2%

HP Max, MP Max +350

HPMP每分钟恢复24点

城镇移动速度+20%

特殊属性

攻击时,附加伤害+10%(决斗场只有1/2有效)

触发属性

攻击时以3%的几率20秒内力量、智力、体力、精神+35(CD:30秒)

施放时以5%的几率20秒内物理暴击+5%,魔法暴击+5%(CD:30秒)

这是今年的至尊称号和去年的天选之人一样。比天选之人还要强上一些，不过也要看自身情况。这个是加18暴追、天选之人是12最终。

总结：天命英雄特别称号礼盒，购买任意一套2019春节套就可以得到哦!