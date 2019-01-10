《荒野大镖客OL》圣丹尼斯怎么打猎赚钱？圣丹尼斯打猎赚钱教程

2019-01-10 16:35:21 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

圣丹尼斯是《荒野大镖客OL》中打猎的首选地点，但是不少小伙伴都不知道圣丹尼斯打猎怎么玩？打猎什么最赚钱？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

圣丹尼斯打猎赚钱教程：

以下是打完猎回去“马上”需要带的动物(即比较值钱的动物)，东西绝对是比带乱七八糟的动物要值钱，以下动物都是三星数值。

1、白尾鹿：连皮带肉带鹿角一共15元。



2、小鳄鱼：尸体印象里是6元，皮3元多。

3、麝鼠：皮1.9元，尸体4美元。

4、银狐：尸体4美元。

5、带两只“没有剥过的”粉红鹭鸟或者蓝色鹭鸟也可。到肉铺卖完所有东西后这两只鹭鸟别卖，剥完以后再卖，又是很多钱。粉红鹭鸟羽毛好像是1.9元，尸体4元。蓝鸟羽毛1.5元，尸体3元多。

6、潜鸟、鹈鹕、猫头鹰的羽毛都是1.2元。

7、大鳄鱼尸体无法带走，皮才3元多，属于打不到别的动物才带它，不是很推荐。

8、偶尔会碰到熊，熊皮多少钱我不知道，没带回去过，因为太占地方了。

经验方面打鸟类经验都是10点，鳄鱼15点，青蛙鳄龟这类的都是5点。在这里升级赚钱两不误，但不像刷警察和钓鱼那么极端。而且剥尸体还增加荣誉值，带两只没剥过鸟的前提是你已经剥满了鸟毛，如果没剥够就带两只剥过的鸟回去卖。