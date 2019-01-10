微信时刻怎么查看视频访客记录 微信时刻视频查看访客教程

2019-01-10 16:32:18 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

微信时刻视频有访客记录吗?还不是很了解的朋友们，下面91小编就为大家带来时刻视频查看访客教程，接着往下看吧。

微信时刻视频有访客记录吗?

微信时刻视频可以看访客吗目前即刻视频是是无法查看访客记录的，如果有好友对您的视频进行点赞、评论你才可以知道谁看过你的视频。

微信时刻视频评论好友的视频教程：

点击进入微信时刻后，如果想在好友的时刻视频上冒个泡，也就是点赞。只需要轻点下屏幕即可。轻点屏幕后，自己的名字就会出现在视频的上面，从下往上漂浮。如果需要评论好友的时刻视频，只需要长按左下角的气泡图标。

长按以后，页面就会弹出输入框窗口。输入的文字只有好友自己才可以看到，别人是无法看到评论的。这个类似于朋友圈的评论功能。

我们在输入框内，输入自己想说的话，目前只支持文字和emoji表情的输入。输入完毕后，点击发送。发送后，时刻视频上方就会出现自己的评论信息。好友就可以查看到自己的留言评论。

微信时刻视频的评论以后是无法撤回的，也没有办法删除评论。

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