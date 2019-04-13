dota自走棋怎么玩决赛圈？决赛圈玩法技巧一览

最近很多玩家都在问dota自走棋抵达决赛圈后该怎么吃鸡？相信不少小伙伴都想知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
dota自走棋决赛圈玩法技巧一览
决赛圈的策略。如果是卖血憋后期，一定要观察对手阵型，如果有前期爆经济升级流的神抽狗，很多卡牌都提前到3这种，
千万不要盲目发育，金币根据血量控制在20-30都是可接受的，低于20血基本可以清空资金池，如果能站住再慢慢积累，因为任何一套阵容，不爆金币的情况下，质变的过程都是比较漫长的，站得住才有拼后期的可能。
对于优势局的玩家。也没必要长期保留资金池。笔者习惯于在3玩家或者6玩家都残血的情况下查看对手资金情况以及阵容，优势局的资金池最大的作用不是把你阵容打造得多么吊，而是尽量让对手无法组出强力阵容，
决赛圈优势一方提前清资金拿10人口组针对阵容或者抢对面的关键(无所谓组合，关键单位对谁都关键)，比如炸弹飞机潮汐巫妖之类的，丢场上总归能增加优势，往往就可以一波打死对面，让对面爆资金也刷不到想要的卡或者根本打不过你，这是非常重要的!!!
总结：决赛圈最好要观察敌人的阵容，不要盲目的发育，尽量让对手阵容实力下降!
不少玩家都知道最近魔兽世界暗月马戏团再度回归，很多小伙伴对此都非常喜欢与好奇，不少玩家都在问有什么成就及奖励，小编相信小伙伴们都非常想要知道，毕竟暗月马戏团是很多玩家喜欢的。那么，暗月马戏团成就及奖励有哪些呢？一起来看看小编带来的关于暗月马戏团成就及奖励的介绍吧。成就从你踏进马戏团的那一刻起，就可以
很多小伙伴对于只狼影逝二度游戏都不陌生了，很多小伙伴都知道在只狼影逝二度游戏中可以给武器附魔，但是很多小伙伴不知道附魔方法技巧是什么。那么，只狼影逝二度武器怎么附魔呢？感兴趣的朋友可以一起跟小编看看!《只狼影逝二度》武器附魔方法武器附魔介绍紫色的刀附魔方式：神之飞雪义手附魔：实用性：五个★，打无首、
很多小伙伴对于lol英雄联盟游戏都非常喜欢，不少玩家都知道在lol英雄联盟中有一个体验服，很多新的东西会先上线体验服，不少玩家都在问lol英雄联盟体验服地址在哪。那么，lol英雄联盟中体验服的地址在哪里呢?别急，小编今天就给大家带来了关于lol英雄联盟体验服地址分享，想知道的小伙伴一起来看看吧!lo
不少玩家都喜欢玩DNF游戏，很多小伙伴最近都在问在DNF游戏中失落的宏图套装改版有什么属性，小编相信小伙伴们一定都想知道。那么，失落的宏图套装改版属性是什么样子的呢？下面小编给大家带来了一篇关于DNF失落的宏图套装改版属性介绍，希望大家喜欢。失落的宏图套装改版属性改版前属性：3件套：HP最大值+20
很多小伙伴都不知道在只狼游戏中钟鬼BUFF怎么获得?不少玩家都知道只狼钟鬼BUFF怎么解除?游戏中玩家通关敲钟来增加游戏难度，通关使用钟鬼道具消除。那么，钟鬼道具具体的效果是什么样子的呢？怎么获取的呢？下面小编就为大家分享只狼影逝二度钟鬼获取方法及效果详解，一起来看看吧。道具描述：只狼影逝二度钟鬼获
很多小伙伴最近都在问在只狼影逝二度游戏中孤影众枪足之正长怎么打?不少玩家都知道孤影众枪足之正长是复归常人结局的boss之一，玩家只有在复归常人结局路线的平田宅邸才会触发和他的战斗，下面小编为大家带来了只狼影逝二度孤影众枪足之正长(复归常人结局)打法攻略，一起来看看吧。位置：龙泉河畔平田宅邸竹林坡只狼
很多网友对于华为手机都不陌生了，说起华为手机很多小伙伴都知道P30系列最近很受小伙伴们的欢迎，不少网友都知道华为2019华为春季新品发布会在4月11日下午2点30分开始于4点30分左右结束，不知道各位有没有看2019华为春季新品发布会的直播呢，知道本次发布会的内容吗，没有看直播的朋友，下面小编为大家
很多网友都喜欢华为手机，不少网友都不知道华为P30Pro手机配置功能有哪些?很多小伙伴都知道华为P30Pro手机在4月11日下午的2019华为春季新品发布会发布，作为华为P30的升级版，相信大家在买手机的时候是会关注一下的，下面小编为还不清楚华为P30Pro手机配置功能的朋友带来了华为P30Pro手
很多小伙伴都在问OPPOReno多功能NFC怎么样?不少网友都知道OPPOReno是OPPO在2019你那4月发布的新机，有标准版和10倍变焦版，这两个版本都有多功能NFC，但大家知道多功能NFC有什么作用吗，下面小编为大家带来了OPPOReno多功能NFC功能介绍，一起来看看吧。OPPOReno多
很多网友都不清楚OPPOReno10倍变焦版配置怎么样?不少网友都知道OPPOReno10倍变焦版是OPPOReno标准版的升级版。那么，OPPOReno10倍变焦版的配置怎么样呢?OPPOReno10倍变焦版有哪些功能呢?下面小编就为大家介绍OPPOReno10倍变焦版配置功能，一起来看看吧。OP