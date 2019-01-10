DNF怪味巧克力夺还战奖励是什么？巧克力夺还战奖励道具介绍

2019-01-10 16:30:26 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

怪味巧克力夺还战是DNF游戏中即将上线的新活动，很多玩家都很期待，那么怪味巧克力夺还战该怎么玩?奖励有哪些呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

DNF怪味巧克力夺还战奖励是什么?

活动时间 ：2月7日 - 2月21日

活动地址 ：游戏内界面

活动奖励：

活动材料可以在NPC南瓜球的小跟班商店中兑换各种道具黑夜穿行之证和深渊派对邀请函。

开启后，可以获得30个黑夜穿行之证。

开启后，可以获得30张深渊派对邀请函。

开启后，可以随机获得1个巧克力狂魔变身药水或巨型巧克力狂魔变身药水。

开启后，可以获得1个无法交易的爱宠变大药剂。

总结：这次的活动可以获得一些深渊派对的邀请函，而且还有一些消耗品药剂，具体内容如上!