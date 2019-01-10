塞尔达传说荒野之息星星碎片怎么的 星星碎片获取方法一览

2019-01-10 16:28:25 来源：91单机游戏 编辑：NO

星星碎片是《塞尔达传说荒野之息》中十分重要的素材，很多小伙伴都感觉不够使用，那么这件道具怎么刷呢？下面就一起跟小编来看看！

《塞尔达传说荒野之息》中的星星碎片是用来升级防具的素材，因为这种物品比较稀缺，所以很难获得，但是有几处固定地点是可以获得星星碎片的，请看下面的《塞尔达传说荒野之息》星星碎片固定获取位置说明，希望能帮到大家。

首先是很多人都知道的一个，森林驿站的小孩子支线任务，完成之后他会送一个。

两个狗狗宝箱

一个在沃托里村。

因为是雨天所以躲到里面去了

另一个在雪原驿站，这个貌似不是必出流星碎片。

我忘记是哪一只了

雷兽山东南方向

旁边有一群白银怪物。

森林之塔旁边的沼泽里