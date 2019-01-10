第二银河怎么玩虫洞探险？虫洞探险玩法解析

2019-01-10 16:27:09 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

虫洞探险是第二银河游戏中的一个挑战活动，比较难，相信很多玩家都不知道第二银河虫洞探险怎么玩吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

第二银河怎么玩虫洞探险？

虫洞激活信标任务攻略：

虫洞神父任务攻略：

虫洞补给站任务攻略：

虫洞探险攻略：

在星图中查看想去的各大虫洞，星图中虫洞的等级和颜色是对应的，等级越高的虫洞颜色越深，而不同的虫洞对玩家的等级要求也不一样，一旦进入虫洞中，大家就可以无限制地开火攻击，玩家在虫洞内要小心被其他人打爆。

首先点击星图查找自己想去或者自己能去的虫洞

在星图的右下角中选择虫洞分布

地图上显示的虫洞，颜色越浅虫洞等级越低

不同等级的虫洞都对玩家的等级有不同的要求，去之前最好看看这个虫洞自己能不能进以“雅法”为例，点击雅法后选择星系图

在星系中找到虫洞并点击，这样就可以查看允许进入的等级

进入虫洞后在左边第三项的坐标栏里有很多坐标等待玩家探索，不同图标的坐标代表了不同的产出

植入体奖励

图纸奖励

信用卷奖励

减少负面buff火增加增益buff

物资奖励，如矿，产舰长狗粮

另一个虫洞，类似下一关

一键回城

奖励多为随机，但是以图标为主题，在物资图里拿到图纸和植入体也是常有的事，除了buff意外其他图标仅供参考

虫洞里每三分钟会给玩家增加一层负面buff，叠满后强制要求回城，减少负面buff的坐标就是为此准备

总结：虫洞的颜色代表不同的难度，新手玩家第一次进入建议选择颜色较浅得虫洞。