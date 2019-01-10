荒野大镖客OL脱水人头怎么获得脱水人头获取方法介绍

2019-01-10 16:26:59 来源：91单机游戏 编辑：NO

脱水人头是《荒野大镖客OL》中一种特殊的贵重物品，很多小伙伴不知道怎么获得？今天小编为大家带来了一篇脱水人头的获取攻略，一起来看看吧！

在《荒野大镖客OL》中，脱水人头是一种特殊的贵重物品，不少玩家想要寻找它但是不知从何下手。下面小编带来了《荒野大镖客OL》贵重物品脱水人头获得方法，一起来看一下吧。

到如图的地方有一个棚子，进去打破祭坛中间的一个小罐子，脱水人头就在里面。

另外提一下去黑市回收价15美元。