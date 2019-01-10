dota自走棋怎么套路获胜 无敌套路搭配打法攻略

2019-01-10 16:25:30 来源：91单机游戏 编辑：NO

刀塔自走棋中战士以及猎人为核心组成一个套路统治了整个游戏，十分强力，很多小伙伴不知道怎么玩？下面就一起跟小编来看看！

刀塔自走棋最近有一个很好用的套路，核心是由战士以及猎人组成的，很快就可以吃鸡了，这里小编给大家带来了这个无敌套路的详细介绍，感兴趣的朋友们可以试试。

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阵容组成：战士3:斧王，海民，狼人;猎人6，亡灵2:小黑死骑。羁绊有满猎人，亡灵2，战士3，野兽2，兽人2。

套路优点：全期强势，没有特别怕的阵容，就算输也铁定前3，可能会怕成型的地精和天胡法师，不过一晚上也没遇到过，目前吃鸡到主教五。

阵容打法:

前期找三战士打连胜，有钱就升人口速6，基本都是斧王海民加一个战士，不用特意凑狼人后期再换。有猎人和死骑就先买着。一般不是特别不顺都会连胜，毕竟战士流。比较理想的状态是五人口时三战士二亡灵，六人口换三战士三猎人。当然优先用二级英雄。

中期慢慢攒钱，没断连胜就以保连胜为主，断了就吃利息，能2-3下下点到7的时候升7，到7人口3战士2亡灵3猎人这个阵容就成型了，基本是最强势的时候。

7人口后攒钱到50，优先全员二级，一般这时都是铁定前三，只要压力不是特别大钱就主要用来升人口，8-9人口的时候如果死骑等级比较高那么不用特意凑6猎人，上重复的两级的英雄。

然后到10人口就彻底成型，升10有两种情况：殊死一搏和一波打死。

最后是站位：后排火枪风行小黑分别站最左，中间和最后，避免被法师或团控同时打到，其他都是前排一字排开。

用这个阵容吃了一晚上鸡，就一把第二，可以说是在四亡灵加猎人消弱后这个版本比较无敌的阵容，不需要卖血容错率高，全是主力代表全二星就可以没有特别需要升3的英雄(有时候升三反而不好，特别是对面有doom和火女)，而且有狼人可以血入地精和法师让他们很难成型。

关于刀塔自走棋无敌套路就分享到这，希望对大家有所帮助。