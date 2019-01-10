红米Note7和红米Note5哪个好？红米Note7和红米Note5对比介绍

2019-01-10 16:18:06 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问红米Note7和红米Note5什么区别?哪个比较好？要知道红米Note7是红米Note系列的最新机型。那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

红米Note7和红米Note5对比：

红米Note7和红米Note5相比，升级摄像头、处理器、快充之外，还升级了外观。

而且红米Note7价格更低。红米Note7标配10W快充头。红米Note5快充头还要额外购买。

红米Note7

红米Note7售价，3+32版999元，4+64版1199元。

红米Note7采用6.3英寸分辨率2340*1080的水滴全面屏，屏幕比例为19.5:9，支持阳光屏、夜光屏、护眼模式及无极色温调节。采用1.95mm极窄边框，屏幕及后背均采用康宁第五代大猩猩2.5D双面玻璃。暮光金、梦幻蓝、亮黑三色可选。

14nm工艺制程，2.2GHz主频的骁龙660，配备新型石墨负极的4000mAh大电池，支持QC 4协议，在小米商城购买新机时可加10元选购18W小米USB充电器快充版，实测1小时43分钟充满。标配Type-C 接口，保留了3.5mm 耳机孔，支持红外遥控。

红米Note5

红米Note5采用5.99 英寸屏幕，骁龙636处理器，4000毫安时电池，支持5V2A快充。5种配色。支持人脸识别，1300万像素前置摄像头，1200万+500万后置双摄。后置指纹识别，支持红外，没有NFC。

红米Note5售价，3+32版1099元，4+64版1399元。

总结：红米Note7比Note5的价格要低一些，出来升级的几种功能外，还标配了快充头!