刺客信条奥德赛1月更新了哪些 刺客信条奥德赛1月更新内容一览

刺客信条奥德赛将在2019年1月进行游戏更新，很多玩这款游戏的玩家对于本次游戏的更新内容还是颇为期待的，那么本次游戏更新的内容究竟有哪些呢?一起来看一下吧!
刺客信条奥德赛1月更新内容预览
1. DLC“第一把袖剑的传承”第二章：影之遗产将在15号上线
故事延续第一章，在经历了猎手佩克特阿斯的追捕后，玩家将前往亚该亚的港口城市，调查这座被上古维序者封锁的城市背后的真相。对抗封锁力量的海军总司令“风暴”，偷走他秘密武器，帮助市民从他的魔爪中逃脱，摧毁他的舰队......一场史诗级的海战在等待着你。
PS：“影之遗产”需要玩家完成DLC第一章以及主线剧情第七章并且等级已经达到28级才可以进行。
2. 免费DLC“希腊失落传说” 新章节—伊莱娅之女现已上线
3. 免费DLC“希腊失落的传说”新章节—“诗句的传承”即将上线
拜访一位风流的女诗人，你很难将她与诗人这个词联系在一起，不过，谁在乎这些呢?
PS：“诗句的传承”需要玩家完成主线剧情第五章，任务建议等级为34。
4. 独眼巨人—阿尔杰斯
强大的独眼巨人阿尔杰斯被称为光明者，打败它，来获取传奇重型钝器—火神之锤。
5. 新传奇副手- 艾雅
你可以在Ubisoft Club中解锁这项奖励。
6. 商场新套装“狄俄尼索斯套组”(刺客套)
包含防具一套，武器一把，当然最大亮点就是这头牛的坐骑了。
7. 新佣兵阶级加入
已经厌倦了当第一佣兵的滋味了吗?两个全新的佣兵阶级将加入到游戏当中，并且都拥有独特的好处!
8. 赫菲斯托斯工坊
- 玩家可在工坊内查阅所有铭文，并且可以使用金币在工坊处购买铭文。
- 现在玩家可以在工坊内将装备的铭刻铭文升到6级和7级，不再是以前的5级。
- 除了铁匠，玩家也可以在工坊给装备铭刻铭文。
9. 敌人等级系统
很多人期待的敌人等级自定义系统也如期而至。现在可以在设置选项里调整敌人等级，总共分为四个档次：
困难：所有敌人等级都会与你的等级同步。
普通：难度无变化。
容易：所有敌人的等级都会自动比玩家等级低两级左右。
新手：所有敌人的等级都会自动比玩家等级低四级左右。
PS：噩梦难度下不会有此选项。
以上就是刺客信条奥德赛2019年1月的具体更新内容，希望可以帮助到您!
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