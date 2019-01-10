刺客信条奥德赛1月更新了哪些 刺客信条奥德赛1月更新内容一览

2019-01-10 16:17:21 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

刺客信条奥德赛将在2019年1月进行游戏更新，很多玩这款游戏的玩家对于本次游戏的更新内容还是颇为期待的，那么本次游戏更新的内容究竟有哪些呢?一起来看一下吧!

刺客信条奥德赛1月更新内容预览

1. DLC“第一把袖剑的传承”第二章：影之遗产将在15号上线

故事延续第一章，在经历了猎手佩克特阿斯的追捕后，玩家将前往亚该亚的港口城市，调查这座被上古维序者封锁的城市背后的真相。对抗封锁力量的海军总司令“风暴”，偷走他秘密武器，帮助市民从他的魔爪中逃脱，摧毁他的舰队......一场史诗级的海战在等待着你。

PS：“影之遗产”需要玩家完成DLC第一章以及主线剧情第七章并且等级已经达到28级才可以进行。

2. 免费DLC“希腊失落传说” 新章节—伊莱娅之女现已上线

注意：你的选择至关重要，这会影响到村庄存亡。

3. 免费DLC“希腊失落的传说”新章节—“诗句的传承”即将上线

拜访一位风流的女诗人，你很难将她与诗人这个词联系在一起，不过，谁在乎这些呢?

PS：“诗句的传承”需要玩家完成主线剧情第五章，任务建议等级为34。

4. 独眼巨人—阿尔杰斯

强大的独眼巨人阿尔杰斯被称为光明者，打败它，来获取传奇重型钝器—火神之锤。

5. 新传奇副手- 艾雅

你可以在Ubisoft Club中解锁这项奖励。

6. 商场新套装“狄俄尼索斯套组”(刺客套)

包含防具一套，武器一把，当然最大亮点就是这头牛的坐骑了。

7. 新佣兵阶级加入

已经厌倦了当第一佣兵的滋味了吗?两个全新的佣兵阶级将加入到游戏当中，并且都拥有独特的好处!

8. 赫菲斯托斯工坊

- 玩家可在工坊内查阅所有铭文，并且可以使用金币在工坊处购买铭文。

- 现在玩家可以在工坊内将装备的铭刻铭文升到6级和7级，不再是以前的5级。

- 除了铁匠，玩家也可以在工坊给装备铭刻铭文。

9. 敌人等级系统

很多人期待的敌人等级自定义系统也如期而至。现在可以在设置选项里调整敌人等级，总共分为四个档次：

困难：所有敌人等级都会与你的等级同步。

普通：难度无变化。

容易：所有敌人的等级都会自动比玩家等级低两级左右。

新手：所有敌人的等级都会自动比玩家等级低四级左右。

PS：噩梦难度下不会有此选项。

以上就是刺客信条奥德赛2019年1月的具体更新内容，希望可以帮助到您!