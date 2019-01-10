淘宝福年有福鱼活动什么时候开奖 福年有福鱼活动有哪些奖励

2019-01-10 16:16:12 来源：91单机游戏 编辑：NO

淘宝福年有福鱼活动今日正式开始了，相信小伙伴们对这次的活动都很感兴趣吧，那么淘宝福年有福鱼活动什么时候开始？怎么玩？一起来看看！

淘宝福年有福鱼活动在1月10正式开启了，大家还是比较关注的，这也是天猫年货节推出的一个全新活动，玩家只要参与进入完成任务就可获得大奖，那么具体的开奖日期是什么时候奖品有哪些?下面魔盟小编就和大家一起看看吧!

天猫年货节福年有福鱼活动开奖时间：

1月13日20点-24点瓜分千万红包

开奖前解锁Lv.6及以上福鱼，即可瓜奖

解锁级别越高，红包越大

1月16日20点-24点赢取年货壕礼

开奖前解锁Lv.16天猫福鱼，即可抽奖

贏独享年货壕礼戓大红包

瓜分红包年货壕礼开奖介绍：

1)第一轮开奖为瓜分红包活动，瓜分时间为1月13日20：00：00-1月13日23：59：59，用户参与门槛为1月10日00：00：00-1月13日19：59：59期间成功解锁Lv.6级及以上福鱼。解锁福鱼的级别越高，获奖后得到的大额红包的概率更大。符合参与门槛的用户应于瓜分时间内主动进入活动页面完成瓜分动作，逾期瓜分资格失效。

2)第二轮开奖为抽取年货壕礼活动，开奖时间为1月16日20：00：00-1月16日23：59：59，用户参与门槛为1月10日00：00：00-1月16日19：59：59期间成功解锁L.16级福鱼。年货壕礼由58份精选年货商品组成，开奖时间内将由系统随机抽取1名用户获得年货壕礼(共1份，含58份精选年货商品)。未获得年货壕礼的用户，将有机会获得红包。

以上就是本次内容的全部介绍了，希望能帮到大家！