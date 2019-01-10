支付宝幸运星红包怎么寻找？幸运星红包领取教程

2019-01-10 16:14:46 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

“幸运星”福利活动是支付宝中的一个新活动，相信有不少小伙伴都不知道“幸运星”福利活动该怎么参与？红包怎么领取吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

支付宝领取幸运星红包的步骤：

1、想要参加幸运星活动的用户，那就需要在主页的下方点击“财富”功能，然后点击其中的“天天瓜分88888元”活动横幅。

2、大家每天都可以从中选择3个数字，当系统每天22：30公布幸运数字之后，中奖的朋友就可以瓜分88888元奖励金了。

3、用户每成功体验一次定期，才能够获得一次挑选数字的机会，而且每天的22:00点就会截止选号，感兴趣的朋友都可以来玩一玩。

想参加支付宝的幸运星活动，那就按照以上方法设置吧!