淘宝福年有福鱼活动怎么玩 淘宝福年有福鱼活动在哪里参加

2019-01-10 16:14:37 来源：91单机游戏 编辑：NO

淘宝新上线的福年有福鱼活动相信大家都已经听说了，那么这个活动怎么玩？在哪里参加？下面就一起跟小编来看看吧！

淘宝福年有福鱼活动在哪?这是天猫年货节推出的一个全新活动，很多小伙伴们还是比较关注的，小编今天在下面为大家带来几个活动进入方法，感兴趣的玩家们赶紧来瞧瞧吧!

淘宝福年有福鱼活动入口介绍：

进入福年有福鱼活动的方法有很多种，这里小编给大家分享三种方法：

1.打开淘宝，直接搜索“福年有福鱼”或者是“一起来集福气”

2.复制淘口令打开【￥j7yMbqrcW9D￥】

3.【一起来集福气，年年有“鱼”，福气满满!】https://m.tb.cn/h.3sdlavb 点击链接，再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述￥SglFbqJtSI8￥后咑閞淘♂寳♀

这些方法都是可以的哦，大家可以进来试试看哈!

以上就是本次内容的全部介绍了，希望能帮到大家！