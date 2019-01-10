红米Note7价格是多少 红米Note7配置怎么样

2019-01-10 16:13:02 来源：91单机游戏 编辑：NO

小米即将上线一款新的机型——红米Note7，相信很多小伙伴都很想入手这款手机吧？红米Note7配置怎么样？一起来看看！

小米科技即将发布最新的红米旗舰手游红米Note7，相信很多米粉都期待很久了，那么红米Note7多少钱?红米Note7配置怎么样?快和小编来了解下吧。

红米Note7多少钱

传闻红米Note7售价在1599元左右。传闻红米Note7其实是在海外发布的红米Note6 pro，但是国行版发布之前，收回红米Note6，重新设计。因此，红米Note6国行版也一直没有发布。再加上国行版红米Note6改动大，直接选择命名为红米Note7发布上市。红米Note7也与海外上市的红米Note6 pro区别很大。

目前红米Note7新机已经入网，部分红米Note7配置得到确认。目前曝光的信息是，红米Note7搭载了一块6.3英寸的水滴屏，配备多彩渐变色机身，背部搭载指纹识别模块，拍照方面已经可以确定会搭载后置4800万像素摄像头，而且目前也已经确定内存组合是为4GB+64GB起步，内置4000mAh容量的电池，将会配置了Type-C接口。